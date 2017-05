Nygaard fornøyd med fortsatt klassikerstatus for Reistadløpet

Ski Classics reduseres fra tretten renn sist vinter til elleve i 2017/18-sesongen.

”Vasaloppet China” og Årefjällsloppet er tatt ut av terminlista.

Reistadløpet er derimot fortsatt med på programmet. Datoen er 7. april.

- For meg betyr ikke antall renn så mye. Jeg går de aller fleste. Jeg har forstått at noen løpere har sagt at det ble for mye med tretten renn, forteller Andreas Nygaard.

Forandringer

Han er på langhelg i Oslo for å trene sammen med kompiser på Team Santander.

- Det blir noen forandringer på laget, men jeg har ikke lov til å røpe noe.

Nygaard nummer to sammenlagt

Setter Vasaloppet høyest

- Gøy at Reistadløpet som det største turrennet i Nord-Norge fortsatt er med i Ski Classics.

- Hva blir vinterens store mål?

- Vasaloppet. Det er rennet hvor både jeg og mange andre ønsker å lykkes. Jeg havnet forrige gang noen centimeter bak John Kristian Dahl i mål, sier Nygaard.

Sommerens første rulleskirenn blir 25. juni med Kanalrennet i Lunde i Telemark.

Terminlista for 2017/18-sesongen:

26. november: Prolog Pontresina - 10 km

2. desember: La Sgambeda - 35 km

13. januar: Kaiser Maximilian Lauf - 60 km

20. januar: La Diagonela - 65 km

28. januar: Marcialonga - 70 km

3. februar: Toblach-Cortina - 50 km

18. februar: Jizerska Padesatka - 50 km

4. mars: Vasaloppet - 90 km

17. mars: Birkebeinerrennet - 54 km

7. april: Reistadløpet - 50 km

14. april: Ylläs-Levi - 67 km