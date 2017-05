Driver osteopati og akupunktur

Jan Petter Fredriksen, opprinnelig fra Skjervøy, er nyoppstartet med firmaet Nord-Troms Osteopati.

Han har kontor på Storslett og på Skjervøy, men ser hele Nord-Troms som sitt nedslagsfelt. Tirsdag hadde han Caroline Steinlien fra Manndalen på behandling.

– Dette funker

– Jeg begynte hos Jan i vinter og har hatt kjempegod effekt av det. Jeg har faktisk ikke vært så god på flere år, smiler hun.

Steinlien er bonde i Manndalen og har slitt med migrene i flere år. Hun har vært sykemeldt i kortere perioder flere ganger. Nå er hun innstilt på å bli helt frisk.

– Jeg har prøvd alt mulig forskjellig. Dette er det som funker for meg, sier hun.

Manuell behandlingsform

Fredriksen brekker, tøyer, bøyer og knar. Behandlingsformen tar i bruk flere av de samme teknikkene som en kiropraktor og en fysioterapeut bruker, men går ennå mer i dybden, ifølge Fredriksen.

– Osteopati er en manuell behandlingsform hvor vi kun bruker hendene. Basis for faget er stor anatomisk og fysiologisk forståelse, sier han.

Han sier mange tror at osteopati er en alternativ behandlingsform. Det er det imidlertig ikke.

– Men faget er relativt nytt i Norge, kun 20 år, og det er et fag i rivende utvikling. Jeg synes det er artig å prøve å gjøre det kjent i regionen. Så vidt jeg vet er jeg den eneste osteopaten mellom Tromsø og Alta.

Kurerer ikke kreft

Skjervøyværingen flyttet tilbake for to år siden. Før det bodde han 26 år i Egersund hvor han også drev sitt eget.

Han er klar på at ikke kan kurere kreft eller behandle sykdommer.

– Men jeg behandler nedsatt funksjon eller nedsatt bevegelighet som følger av sykdom. De fleste i min pasientgruppe har problemer med muskler og skjelett, men jeg ser stadig flere med diffuse plager rettet mot fordøyelse og en nedsatt livsfunksjon.

Fredriksen sier pasientene hannes etter tre behandlinger bør merke en bedring, avhengig av hva hver enkelt sliter med.

– For meg er det viktig å se sammenhenger og prøve å behandle hver enkelt individuelt. Mennesket er sammensatt og det er viktig å bruke litt tid i startfasen for å få kartlagt alle faktorer.

Klinikk på Skjervøy

Fredriksen har ambisjoner om å starte en større klinikk på Skjervøy som tilbyr både osteopati, akupunktur og fysioterapi. Klinikken skal ha et spesielt fokus på rehabilitering.

– Jeg synes det er litt dødt i Skjervøy sentrum og tenker det hadde vært fint med både litt energi og vitalitet. Derfor håper jeg at jeg på sikt også kan skape flere arbeidsplasser. Jeg er ikke redd for konkurranse, men håper flere tar samme utdanning og ønsker et fagmiljø på disse fagene, smiler han.