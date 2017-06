- Nordreisa skapte flest målsjanser

- Furuflaten var det beste laget rent spillemessig, men vi kom til flest store målsjanser. Malin Rasmussen Hansen, Lise Samuelsen og Marie Nyvoll var nære nettkjenning, sier Nordreisas assistenttrener Trond Hallen.

Furuflaten vant bunnoppgjøret 1-0 torsdag på Storslett.

2. divisjon: Nordreisa-Furuflaten 0-1. Kristin avgjorde derbyet Furuflaten var hakket bedre enn Nordreisa.

Mye å bygge på

Hallen vedgår at det ikke er tilfeldig at Nordreisa ligger nederst på tabellen i 2. divisjon med bare et poeng på åtte kamper.

- Vi er ikke gode nok og ikke bedre enn hva tabellen viser. Vi kan skylde på uflaks og marginer imot, men vi får som fortjent og er et bunnlag.

- Hva mangler Nordreisa?

- Vi skorter i det offensive spillet. Vi skulle gjerne fått inn noen rutinerte spillere. Nå er halve laget jentespillere. Vi har mye å bygge videre på, men kunne sikket trent mer enn tre ganger i uka.

Dekkende bilde

Hallen mener 0-0 gir et dekkende bilde av første omgang.

- Vi er ikke gode nok til å kunne spille ut Furuflaten. Vi er avhengige av å treffe spissene i bakrom, noe vi klarte oftere etter pause. Et poeng ville ikke vært ufortjent, men vi e r ikke dyktige nok, oppsummerer Trond Hallen.