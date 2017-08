Tilbakeviser store deler av misnøyen

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) og prosjektleder Bernt Olav Johansen tilbakeviser store deler av kritikken fra daglig leder Stein-Erik Eliassen på Sørheim Brygge.

Eliassen stiller i et leserbrev flere spørsmål om Lyngen kommunes rolle rundt kulturarrangement fredag og lørdag i et partytelt på Lyngseidet. Dette i forbindelse med at Arctic Race of Norway kommer til bygda.

Grunnundersøkelse uaktuelt

- Ønsket Lyngen kommune uttalelse fra geolog om grunnforholdene ved Sørheim Brygge?

Et overtramp mot næringslivet i kommunen Debattinnlegg vedrørende Lyngen kommune sitt kulturangement i forbindelse med Arctic Race of Norway.

- Grunnundersøkelse var aldri aktuelt fra kommunens side. Jeg kjenner til at Eliassen har vært i kontakt med ansatte på rådhuset om saken. Han har imidlertid ikke søkt om arrangement kommende helg på Lyngseidet, sier ordfører Johnsen.

- Et stort partytelt plasseres på nabotomta til Sørheim Brygge?

- Lyngen kommune har ikke booket musikken, og har følgelig ingen utgifter til artister.

Tar selvkritikk

- Eliassen reagerer på at et firma fra Nordreisa har ansvaret for konsertene i teltene?

- Bedriften har fått innvilget skjenkebevilling av Lyngen kommune. Firmaet stiller med vakter og øvrig personell. Jeg tar selvkritikk på at jeg i denne saken var for rask i svingene.

- Hvorfor ble ikke Sørheim Brygge forespurt om konsertene?

- Da kommunen hadde møte med Sørheim Brygge, kom spørsmålet om geologisk undersøkelse fram. Jeg forstod at Eliassen hadde lagt sine planer død. Jeg ser i ettertid at kommunen kunne forhørt seg med flere lokale aktører, som har skjenkebevilling, forteller ordfører Dan-Håvard Johnsen.

Dropper kakebord

Bernt Olav Johansen oppfattet at Sørheim Brygge ikke tok den økonomiske risikoen ved å gjennomføre aktiviteter i teltet.

Johansen avviser at han har beskyldt næringslivet i Lyngen for passivitet rundt Arctic Race. Heller ikke ordfører Johnsen kjenner seg igjen i påstanden.

- Sørheim Brygge takket nei til å ha kakebord?

- Jeg vet at ansatte på rådhuset kontaktet Eliassen med spørsmål om kakebord. Jeg minner om at konseptet for Arctic Race og Norway skal involvere både Lyngen og resten av Nord-Troms, sier prosjektleder Bernt Olav Johansen i Lyngen kommune.