Skal du gå til valgurnene for første gang?

pluss

11. september kan du være med å bestemme hva slags politikk Norge skal føre de neste fire årene. Men på hvilket grunnlag skal du velge?

Mediene publiserer overskrift på overskrift med de mest kontroversielle utsagnene, og de løfter fram de sakene politikerne diskuterer mest. Det er derfor ikke nødvendigvis så tydelig hva hvert parti står for, noe som kan gjøre det vanskelig å vite hva man skal stemme på.

For dem som stemmer for første gang i år, er det kanskje enda vanskeligere å avgjøre hvor krysset skal settes når de får stemmeseddelen i hendene.

Finn dine hjertesaker

– Sett deg inn hva hvert parti mener om den tematikken og de sakene du interesserer deg for, oppfordrer Dag Ingvar Jacobsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder (UiA).

Han legger til at det er umulig å skulle sette seg inn i alle sakene. Han mener også det er dumt å skulle tenke strategisk når man stemmer for første gang.

Se for eksempel for deg at du heller mot å stemme enten Rødt eller Miljøpartiet De Grønne, men kan du velge mellom Arbeiderpartiet eller Høyre i regjering, velger du Arbeiderpartiet. Problemet er at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gå inn i regjering med de to partiene du heller mot.

– Kommer du i en slik situasjon, skal du kun tenke på hvilket parti som rimer best med det du selv står for, råder Jacobsen.

I dette eksempelet vil det i så fall bety at du bør stemme Rødt eller Miljøpartiet De Grønne, framfor å gi en taktisk stemme til Arbeiderpartiet.

– Når du er førstegangsvelger, kan det bli for avansert å skulle stemme strategisk. Hvis man trekker inn for mange elementer i en beslutning som skal tas om hvilket parti man skal stemme, kan det fort bli for mye. Dette kan resultere i at man som førstegangsvelger bare holder seg hjemme i stedet, sier Jacobsen.

Han oppfordrer videre til å gå inn på et par valgomater før man bestemmer seg helt.

– Valgomatene gir et godt inntrykk av hvilke saker partiene setter høyt. Du skal ikke nødvendigvis stemme på det partiet valgomaten mener passer best for deg, men det kan sette i gang tankene. Ta gjerne testen sammen med flere venner, og diskuterer resultatene sammen etterpå. Dette kan gjøre at du bedre forstår forskjellene på hva de ulike partiene står for, sier professoren.

For travel til å stemme?

Unge i 20-årene er den aldersgruppen med lavest valgdeltakelse, cirka 10 prosent lavere enn den voksne befolkningen for øvrig. Bare 64,5 prosent av velgerne mellom 18 og 25 stemte ved forrige stortingsvalg.

Ifølge en rapport utgitt i år av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), skyldes den lave valgdeltakelsen i stor grad at unge er i en spesiell livsfase. De har ofte nettopp flyttet hjemmefra, dermed har de ikke lenger tett oppfølging fra familien, og ofte et svakere sosialt nettverk. I tillegg har de unge ofte både dårlig råd og dårlig tid. I rapporten heves det at den lave valgdeltakelsen i 20-årene er et alvorlig varsku til norske politikere: «Når grupper er underrepresentert ved valgurnene, er de også dårligere inkludert i demokratiet».

Dag Ingvar Jacobsen understreker viktigheten av at alle bruker stemmeretten sin.

– Vi har en offentlig sektor som bruker halvparten av alle verdiene vi skaper i landet. Hvis man er interessert i å bestemme litt over hvordan fellesskapets penger brukes, er det viktig å stemme. Hvordan vi bruker pengene i landet vårt, er viktig for alle, unge som eldre, påpeker han.

Stemmer nå – stemmer siden

Ifølge Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), er det viktig å få unge til å stemme ikke bare på grunn av årets valg – men også fordi det har vist seg at unge som stemmer, har høyere sannsynlighet for å stemme også senere i livet.

– Det er ikke bare en rettighet å kunne stemme, det er en plikt å gjøre det, sier han.

Aardal lister opp følgende saker som har vært gjengangere de siste valgkampene: Skole/utdanning, eldreomsorg, helsevesen, innvandring og klima/miljø.

– Det er opp til hva hver enkelt interesserer seg for, som avgjør hvilke saker man skal forholde seg mest til, sier Aardal.

Over 35 prosent stemte ikke

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå stemte 64,5 prosent av velgerne mellom 18 og 25 ved forrige stortingsvalg. Det er den laveste prosenten i alle aldersgrupper. Ved kommunevalget i 2015 var deltakelsen enda lavere – 42,4 prosent.

«Opptatt», «ikke interessert» eller «ikke nok kjennskap til partiene» er blant de vanligste årsakene til at personer i denne aldersgruppen unnlot å stemme.

Vi du endre på stemmeseddelen?

Ved stortingsvalg kan du omnummerere rekkefølgen på kandidatene på listen. Det gjør du ved å sette nye nummer foran kandidatnavnet, eller ved å stryke kandidatnavn gjennom å sette et merke i en rute til høyre for kandidatnavnet.

For at endringene du gjør på stemmeseddelen skal få betydning ved valgoppgjøret, må endringene ved samme kandidatnavn gjøres av mer enn halvparten av de velgerne i fylket som har gitt partiet sin stemme.

Regjeringsformer

Dette er de ulike regjeringsformene:

Koalisjonsregjering

I en koalisjonsregjering er det flere enn ett parti. En koalisjonsregjering kan være enten en flertallsregjering eller en mindretallsregjering. Med Høyre og Frp har vi nå hatt en koalisjonsregjering som samtidig har vært en mindretallsregjering.

Flertallsregjering

Stortinget består av 169 representanter fra ulike partier. Dersom et parti (eller en koalisjon av flere partier) etter et stortingsvalg har minst 85 representanter, altså over halvparten av representantene, kan en flertallsregjering dannes.

Mindretallsregjering

En mindretallsregjering innebærer som regel at det eller de partiene som inngår i regjeringen, til sammen har færre enn halvparten av stortingsrepresentantene.

Regjeringen som sitter nå, er en mindretallsregjering. Frp og Høyre til sammen har altså mindre enn halvparten av stortingsrepresentantene. De kunne likevel danne regjering fordi de fikk en støtteerklæring fra KrF og Venstre. Hadde de ikke fått det, måtte de ha søkt støtte i Stortinget fra sak til sak.