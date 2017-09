Vil styrke fokuset på kysten

pluss

– Samtidig skal vi ikke glemme samiske kjerneområder på Finnmarksvidda. Reindrift er den største samiske kulturbæreren, påpeker furuflatingen.

Han er en av seks kandidater til å bli Sametingspresident etter mandagens valg.

”Pus” har siden 1990 vært engasjert i samepolitikk, og er med det blant de absolutt fremste lokalene veteranene på området.

Han er inneværende periode vararepresentant for Arbeiderpartiet på Sametinget. Forfall har medført at han har stilt på 90 prosent av plenumsmøtene.

Tungrodd

– Mitt inntrykk er at Sametinget er tungrodd. Viljen til å gjennomføre politiske vedtak er gjennomgående et problem.

– Hva kan gjøre Sametinget bedre?

– SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, og dermed styrke organets posisjon hos befolkningen. Vi vil foreslå noen omprioriteringer i et budsjett på 420 millioner kroner.

– På hvilken måte?

– Vi ønsker å føre mer penger ut til samiske samfunn på bekostning av administrasjonen på Sametinget. Antall ansatte reduseres ved naturlig avgang og vakante stillinger.

Unntatt Frp

Stein-Are Olsen meldte seg for to år siden ut av Arbeiderpartiet etter uenighet med lokalpartiet i Lyngen. Nyetablerte Samhold Lyngen fikk noen måneder senere inn to representanter i kommunestyret. Varaplassen på Sametinget ble uendret etter partiskiftet.

– Mine hovedsaker er språk, kultur og samisk samfunnsliv. Areal til reindriften må ikke innskrenkes. Jeg er motstander av storindustri, vindmølleparker og kraftlinjer.

– Hvor står SFF politisk?

– Et sted mellom Arbeiderpartiet og NSR. Vi kan samarbeide med samtlige partier, med unntak for Fremskrittspartiet.

SFF vil nekte bruk av aktive redskaper innenfor fire milsgrensen. Reketrålere kan imidlertid operere som i dag.

– Nye lokaliteter for oppdrett må være i lukkede eller landbaserte anlegg, noe som gir mindre forurensing. Oppdrett må uansett ikke fortrenge lokale fiskere, forteller Stein-Are Olsen.