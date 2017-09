Svenn frykter sesongen er over

pluss

Svenn Johansen (30) frykter sesongen er over etter den alvorlige kneskaden han pådro seg mot Senja i forrige kamp.

- Jeg vet ikke om jeg blir klar til de siste matchene. Jeg har ikke kjempetro på at det skjer, men det er lov å håpe. Rent realistisk kan det være slutt for i år.

Fin bursdagsgave

Han fylte lørdag 30 år. Den gjeveste bursdagsgaven fikk han søndag med tre livsviktige poeng mot Alta 2.

- Helt fantastisk å komme over streken. Det er mange måneder siden sist. Gøy at guttene får lønn for strevet.

- Hvordan forklarer du utklassingen av Alta-reservene?

- Vi kom veldig godt i gang fra avspark. Alexander Kvikne brente ”verdens største sjanse” etter 30 sekunder. Alta 2 ble tidlig shaky. Vi burde ledet med mer enn 2-0 til pause.

Hyggelig tabell

Må gjøre jobben

- Hvordan var andre omgang i motvind?

- 2-0 kan være en ubehagelig ledelse. Hadde Alta 2 redusert, kunne det fort blitt kaos. Vi fikk 3-0 på gunstig tidspunkt. Alta 2 var i ferd med å spille seg inn i matchen. Med 3-0 var det lite å frykte. Det nærmeste de kom var et skudd i nettveggen.

- Hvordan skal dere beholde posisjonen på trygg grunn?

- Vi skal trene godt. Gjør vi jobben helt til serieslutt, kan vi få mange hyggelige opplevelser neste sesong, forteller Svenn Johansen