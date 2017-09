Nerberg: - Det har nok blitt for mange nesten-stemmer

pluss

Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Troms Mikal Nerberg har kanskje hatt bedre tirsdager enn denne, men henger ikke med hodet etter 3,2 prosent MDG-oppslutning nasjonalt og bare 2,8 prosent i Troms.

Etter en valgnatt der sperregrensa gikk fra å være et naturlig til et uoppnåelig mål, ser han det positive i at partiet tross alt har fremgang både nasjonalt og regionalt.

- Vi har ligget over sperregrenser på så mange prognoser og målinger før valget. Så da hadde vi selvsagt håpet at vi skulle komme inn med flere mandater. Men samtidig har vi klart noe som ingen har klart på 32 år, nemlig å ikke falle ut av Stortinget igjen etter å ha kommet inn med ett mandat. I tillegg har vi økt, som et av fire partier, så sånn sett har vi gjort et godt valg, sier Nerberg.

Styrket ut

Nerberg og resten av MDG skal nå evaluere valget og se på hva som kunne vært gjort bedre. Han slår fast at det ikke er gjort over natta å etablere seg som ferskt parti.

- Det er sant. Men vi har skaffet oss et solid fundament videre. Sånn sett har valgkampen vært en seier for oss. Vi har klart å få miljøsaken inn i valgkampen og det er noe som på sikt styrker oss. Vi jobber jo med det langsiktige perspektivet og vi er bare i starten av den jobben - selv om vi føler at vi har det ganske travelt på miljøet og klimaets vegne.

Da Framtid i Nord snakket med Mikal Nerberg mandag kveld etter at forhåndsstemmene var talt opp, hadde Nerberg håp om at partiet skulle krabbe seg over sperregrensen. Men partiet ble i stedet liggende å vake på 3,2-3,3 prosent hele kvelden.

- Hva har dere gjort galt når dere ikke klarte å komme over sperregrensen?

- Jeg er ganske sikker på at vi har gjort mer rett enn feil. Vi har opplevd at vi har hatt medvind og at mange har heiet på oss. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger i valgkampen og har fått diskutert grønn politikk med mange. Men når det har kommet til stykke, så har kanskje folk falt tilbake i faste mønster og valgt noe mer konservativt likevel. Jeg har av og til også fått tilbakemelding om at folk syns vi har gode saker, men at det likevel bare blir sånn at de bare nesten stemmer på oss. Og nesten-stemmer teller jo ikke, sier Nerberg.

Nærhet

- Er ikke nordmenn klar for milljøpolitikk?

- Jeg tenker i alle fall at det er generelle strømninger som vi ikke helt har klart å fange opp. Kanskje har ikke folk vært helt klare for budskapet vårt. Vi peker i en annerledes retning enn en del av de etablerte partiene og endringer er ikke bestandig like lett å hive seg på. Det tror jeg er endel av årsaken, sier lyngsværingen, og fortsetter:

- Det handler litt om nærhet. Vi ser at det skjer store ting i verden i forhold til klimaet som er ødeleggende for mange. Men det blir ikke nært nok for nordmenn og da er kanskje klimautfordringer en abstrakt problemstilling for mange.

Lavt i Lyngen

At Nerberg og MDG ikke fikk mer enn 2,7 prosent av stemmene i hjemkommunen Lyngen, en liten framgang, men dog, tar han heller ikke så tungt.

- I stortingsvalg har nok lokaltilknytning ikke så mye å si. Folk er opptatt av den nasjonale politikken og lyngsværingene har nok fulgt den generelle trenden. Men likevel - vi tar dette som et klart signal på at vi må jobbe enda hardere, slik at folk blir kjent med politikken vår. Den kampen har akkurat begynt.

Fjellføreren klarte aldri å ta seg over sperregrensen i dette valget. Men over tregrensen skal han ganske kjapt nå.

- Ja, nå skal jeg slappe av og evaluere litt. Og så skal jeg komme meg på fjellet. Dette har vært en prosjektperiode med uviss utgang. Jeg har ikke sett noe annet enn deadlinen 11. september. Nå er det nullstilt. Så får jeg kanskje litt ekstra energi til lokalpolitikken framover, sier Nerberg, som er MDG-representant i Lyngen kommunestyre.

Ikke demotiverende

- Har denne valgkampen gitt mersmak eller avsmak for rikspolitikken?

- Så langt har jeg ikke tenkt. Dette har vært en valgkamp der jeg har jobbet for saken og for partiet. Min egen rolle har vært litt underordnet. Min motivasjon for å gå inn i politikken har vært å kunne jobbe for kommunen og gjøre gode ting for det lokalsamfunnet jeg er en del av. I denne valgkampen har jeg sett det som min rolle å fronte miljøpolitikken og løfte fram de viktige sakene. Og det har jeg absolutt motivasjon til å fortsette med. Det har ikke dette valget endret noe på. Jeg har fått være med å diskutere politikk i større fora og det er motiverende, ikke demotiverende, sier Nerberg.