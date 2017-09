pluss

En mann i slutten av 40-årene er av Nord-Troms Tingrett dømt til å betale 11.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 22 dager. Han dømmes også til tap av førerrett for førekortpliktig motorvogn for en periode på 3 måneder.

Det var i juli i år at Tromsømannen ble tatt i fartskontroll på E8 i Skibotndalen i Storfjord. Mannen kjørte med en gjennomsnittshastighet på 116, 55 km/t, til tross for at høyeste tillatte fart var angitt til 80 km/t.