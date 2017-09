pluss

En mann i begynnelsen av 30-årene er av Nord-Troms tingrett satt under tiltale for å grovt å ha skadet en annens kropp eller helse.

Dette under en episode i Kåfjord i desember i 2016.

Med bruk av kniv skal tiltalte ha påført en annen mann et dypt kutt i ryggen. Fornærmede måtte sys med 13 sting og har fått påført muskelskade i etterkant av hendelsen. Dette gjorde at personen ble sykemeldt over en lengre periode.