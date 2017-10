- Resultat som forventet

pluss

Per 31. august i år var driftsresultatet for Troms Kraft på 209,5 millioner kroner - drøyt åtte mill mer enn på samme tidspunkt i fjor.

Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør 322 millioner kroner. Tilsvarende tall for samme periode i 2016 var 313 millioner.

- Resultatutviklingen så langt i 2017 er som forventet, sier konsernsjef Semming Semmingsen i en pressemelding.

Troms Kraft slår fast i pressemeldingen at kraftprisene er lave, men at volumet på selve produksjonen har vært høyt så langt i 2017.

"Nettinntektene er noe redusert i 2017 sammenlignet med 2016, som følge av nedgang i inntektsrammen", heter det i pressemeldingen.

Resultatet før skatt er betraktelig dårligere enn i 2016 - 117 millioner kroner mot 385 millioner kroner i fjor. Det forklarer Troms Kraft blant annet med at man i 2016 solgte aksjer i Kvænangen Kraftverk AS for 273 millioner kroner.

Egenkapitalen for kraftselskapet er på knappe 972 millioner kroner, mens den rentebærende gjelden er på drøyt 3,1 milliarder kroner.