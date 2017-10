Spilte for fullsatt sal

pluss

Skibotn skolekorps ble stiftet 10. oktober 1976, og var opprinnelig et notekurs som senere utviklet seg til et korps. Rundt år 2000 ble den årlige driften av korpset lagt ned, men nesten hvert år var det likevel korpsmusikk i 17. mai-toget og på juletrefester.

- Vi jobbet hardt i forkant av denne konserten og var derfor veldig spente på hvor mange som ville komme å se på. Vi ble rett og slett overveldet over at det til slutt ble fult hus. Folk sto å ventet på at dørene skulle åpnes, sier Hege Koht Furnes, styreleder i Skibotn Skolekorps.

Ekte dugnadsånd

- Det har vært så utrolig mange fantastiske mennesker som har jobbet på for å få dette til å gå rundt. Frivillige har bakt kake og stått på kjøkkenet, folk har pyntet og organisert. De involverte har hatt en rørende dugnadsånd, sier Furnes.

Musikere fra hele landet

Korpset besto lørdag av 21 musikanter fra Skibotn, Tromsø, Oslo og Levi i Finland. De har siden januar hatt 22 øvinger sammen.

Magne Wilhelmsen er dirigent for korpset. Under jubileumskonserten besto repertoaret av låter korpset har spilt opp gjennom årene.

Hans Christian Andersen er dirigenten mange forbinder med Skibotn skolekorps, og han ledet korpset i omtrent 30 år. Under 50-årskonserten dirigerte Andersen stykket «Highlights from Chess».

Et fantastisk arrangement

- Konserten var gratis og vi serverte gratis kaffe og kaker til alle. Musikantene ble overveldet over hvor vellykket arrangementet ble. Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger. Utrolig flott at folk satte av ettermiddagen sin for å komme på konserten vår.

Skibotn skolekorps hadde også invitert flere gamle dirigenter, samt andre korps fra Nord-Troms, som dessverre ikke kunne komme.

Da konserten var ferdig var det middag på Broen Pub. Her ble det vist film fra forskjellige turer som korpset har vært på opp gjennom årene.