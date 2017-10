Her blir det landingsplass for ambulansehelikopter

pluss

Permanent landingsplass for ambulansehelikopter etableres bak Lyngenhallen ved skateparken.

Kommunestyret i Lyngen vedtok videre at rådmannen utformer søknad om konsesjon for tiltaket.

Eventuelt andre permanente landingsplasser lokaliseres ved skolen i Sør-Lenangen og i industriområde nord på Furuflaten.

Tar lite hensyn

Peggy Olsen (KrF) mener at landingsplass ved Lyngenhallen tar for lite hensyn til skolebarn på Eidebakken og begravelser på kirkegården like ved.

- Helikopteret vil ikke lande i skolegården. Sjansen for å forstyrre en begravelse er veldig liten, beroligerer varaordfører Line van Gemert (H).

Uheldig nå-situasjon

En rapport ble utarbeidet for å finne lokalitet for ny permanent landingsplass for ambulansehelikopter i Lyngen.

Dagens situasjon hvor arealer ved Eidebakken skole vanligvis benyttes til landingsplass et uheldig med tanke på HMS-risikoen til elever ved skolen. I tillegg oppfyller ikke dagens landingsplass krav som stilles fra luftfartsmyndighetene da det ikke foreligger konsesjon for området som benyttes, skriver rådmannen i sine saksopplysninger til politikerne.

I juni 2013 ble det gjort vedtak i levekårsutvalget om at det skal utredes alternative lokaliseringer for helikopterlandingsplass på Lyngseidet. Drøye fire år senere er beslutningen fattet.