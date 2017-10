– Det høres kanskje rart ut, men det er veldig fint

pluss

– Akkurat nå er jeg i skogen å plukker søppel, i Blokken i Vesterålen, forteller Amalia Louise Miniggio tirsdag ettermiddag.

I søppelposen har hun isoporbiter, litt pant, noen lyspærer og en caps. Matemballasje finner hun også.

– Det høres kanskje rart ut, men det er fint å være ute å plukke søppel. Jeg får se ganske mye fin natur, sier hun.

– På tide å gjøre noe

Etter to år med studier innen interiørdesign i Bergen, bestemte Kvænangsjenta seg for å gjøre noe helt annet.

Forrige mandag startet hun prosjektet «Amalie plukker opp», hvor hun reiser rundt i Norge for å plukke søppel hver dag fram mot jul.

Miniggio ønsker å skape engasjement og oppmerksomhet rundt plastikkforurensningen i havet og naturen. Det er i utgangspunktet ikke for å lette på sin egen samvittighet som forbruker at hun gjør dette.

– Nei, det er det ikke. Jeg begynte å se søppel overalt hvor jeg dro, både i naturen og i byen, og tenkte at slik skal det ikke være. Også så jeg den hvalen, som var så mye omtalt i media, som hadde magen full av plastposer. Det er utrolig at den emballasjen vi skaper og bruker fører til så mye lidelser for dyr og fisk. Det er på tide at vi gjør noe, poengterer hun.