Johnsen: - Holder tjenestene på samme nivå

Ordfører Dan-Håvard Johnsen (LTL) kunne etter sju timers debatt banke neste års budsjett igjennom i kommunestyret.

- Lyngen kommune vil også i 2018 tilby tjenester på samme nivå som tidligere.

Han fastslår at det blir færre investeringer ettersom de fleste store økonomiske løftene er gjort. Ny skole i Sør-Lenangen tas i bruk neste høst.

- Sju timer er akseptabel tidsbruk på budsjettet. Vi behøvde to dager på behandlingen i fjor.

Komplisert uten flertall

Johnsen vedgår at det kan være krevende at kommunestyret er delt i tre nesten like store grupperinger. Et definert flertall er fraværende.

- Jeg ser det som kjempevanskelig og komplisert å finne flertallsløsninger. Jeg har i debatten svelget noen kameler, som jeg gjerne skulle ha vært foruten.

Han forslo å bruke 500.000 kroner til forprosjekt og fem millioner til bygging av småbåthavn i Nord-Lenangen.

- Forprosjektet vil vise hva havna vil koste, sier Johansen.

Etter at motstanden i salen ble stadig tydeligere, trakk han forslaget og avventer i stedet behandling i næringsutvalget. Han fant det illojalt å stå på sitt opprinnelige forslag, som ville blitt nedstemt i kommunestyret.

- Vi kan finne penger gjennom budsjettregulering når saken er utredet, sier Johnsen.

Flytter traktorgraver

Ordføreren vant derimot fram med at det ikke blir økning i eiendomsskatten med 300.000 kroner. Den såkalte kontorjusteringen utgår.

Kjøp av traktorgraver for 2,2 millioner flyttes fra 2019 til 2018. Vedtatt mot fem stemmer.

Han trakk etter litt ordveksling forslaget om å legge ned klima- og miljøutvalget, noe som ville gitt besparelse på 63.000 kroner. Utvalget hadde i år ingen møtevirksomhet.

Driftstilskuddet til bårehuset i Nord-Lenangen økes fra 28.000 til 38.000 kroner.

Utredning om kommunens boligmasse skal være klar i april 2018, etter forslag fra Johnsen.