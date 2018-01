Kommunen har "Viljen", men foreløpig ikke evnen

pluss

I det ekstraordinære kommunestyret i Skjervøy onsdag var båten "Viljen" oppe som orienteringssak. Siden starten av 2016 har båten kostet kommunen 443.000 kroner, men nå håper ordfører Ørjan Albrigtsen (KrF) at saken snart kan få seg ende.

- Så lenge båten står på land, så må vi betale. Men vi jobber med å finne en løsning slik at vi blir kvitt båten, sier Albrigtsen.

Trukket ut

Den skrøpelige båten kom til kai på Skjervøy i 2015 og etter hvert måtte kommunen ta ansvar for at den ikke sank i havna. Båten ble satt på slipp hos Kystservice AS i slutten av 2015 og sommeren 2016 ba Kystservice om at båten ble flyttet fordi man trengte arealet til andre ting. Da ble kommunen og bedriften enige om en dagspris på 800 kroner for lagring av båten. Og siden har det altså ballet på seg med kommunale utgifter.

Ikke gyldig

- Ja, vi skulle bare ta den opp mens vi fant en løsning. Men så har ting trukket ut og vi har foreløpig ikke klart å få eierskap til båten, noe vi trenger for å kunne gi den bort eller selge den for noen kroner, sier Albrigtsen.

Kommunen har jobbet med å få eierskap til båten, hvis eier ifølge Nordlys er bosatt i Sortland. Det er nå underskrevet et skjøte, men det er fortsatt skjær i sjøen ifølge ordføreren.

- Ja, skjøtet er underskrevet, men det er gjort med bare et vitne. Så da er fortsatt ikke skjøtet gyldig. Men det er snakk om formaliteter nå og jeg har sagt at jeg kjører omså selv til Sortland for å få denne saken ut av verden, sier Albrigtsen.

Alternativet til å få skjøtet på plass er å skrote båten. Det billigste anbudet kommunen har fått inn er på 400.000 kroner, men kommunen har foreløpig valgt å vente med å sette skroteplanene i verk i håp om at noen vil overta den.

- Det har vært en trasig sak. Det var rett å ta den på land og så må vi bare beklage at det har tatt så lang tid å få en løsning på saken, sier Albrigtsen.

Ikke kommunal tomt

I kommunestyret onsdag foreslo Frps Vidar Langeland at båten umiddelbart flyttes til en kommunal tomt slik at man får stengt pengekrana. Også Frps Jørn Cato Angell tok til orde for å sette den på egen tomt - for eksempel på Kollagerneset.

Rådmann Cissel Samuelsen frarådet det fra talerstolen. Hun mente det ville være et dårlig signal om kommunen begynte å hensatte skrot på egen eiendom. Uansett så nektet ordfører Albrigtsen å stemme over sakenø Den kommer i stedet opp til behandling i kommunestyret 14. mars.