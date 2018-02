Forlenger kontrakten i Sverige

pluss

Det skriver den svenske håndballklubben på sin nettside. Nilsen (23) har skrevet en kontrakt som strekker seg til 2019-sesongen ifølge Kristianstad.

Stig-Tore Moen Nilsen, som har A-landskamper for Norge, leder nå serien med Kristianstad. Sportssjef Jesper Larsson sier til nettsiden at han er glad for at skjervøygutten har valgt å forlenge med klubben.

- At Stig-Tore velger å bli i IFK Kristianstad til tross for fine tilbud fra mer pengesterke klubber og ligaer, er såklart en fjær i hatten. Han er uten tvil en av Skandinavias mest spennende "högernior", sier Larsson.

Moen Nilsen kan bokføre 202 mål og 73 assist etter to sesonger i den svenske klubben og ble blant annet seriemester i sin første sesong for klubben. Han kom til Kristianstad fra Bodø Håndballklubb i 2016.