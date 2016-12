Romjulsturnering i Nordreisahallen

-Det er koselig at så mange vil komme og spille handball i romjula, og det er jo mange som gleder seg til turneringa, sier turneringsleder Karianne Pedersen. Og fortsetter med at det er et fint supplement til mye annet som skjer i romjula.

Pedersen forteller at dette er et arrangement for absolutt alle, siden det ikke er alt de under atten kan være med på, er dette en fin anledning å møte gamle og nye kjente.

- Også er det en plass de som er litt yngre kan møte de lokale idrettsutøverne de ser opp til og leser om i avisa, slik som Kristin Vollstad, og Thomas og Vegard Båtnes Braaten, har Pedersen tidligere sagt til Framtid i Nord.

-Vi kunne ikke arrangert denne turneringen uten Hanne Fjellstad, hun har virkelig stått på, sier Pedersen. Og takker de i miljøet som er med på å arrangere turneringa.