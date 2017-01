Båtnes tok førsteplassen

Nordreisa-spilleren vant årets første regionalturnering (RT) på hjemmebane i Nordreisa lørdag. Båtnes (100 poeng) var 13 poeng foran Simon Thomassen fra Alta (87 poeng) og Øyvind Jensen og Fredrik Henriksen (begge 77 poeng) fra TSI.

Resultatene finner du her!

Få spillere

Arild Moilanen i Reisa biljardklubb er fornøyd med avviklingen av årets første turnering som var i standard åtteball.

- Ja, det gikk bra. Artig at det blir hjemmeseier. Av ulike årsaker var vi litt få spillere fra Nordreisa denne gangen, men vi er fornøyd med at det var 13 deltakere til sammen, sier Moilanen.

I Nordreisa lørdag var det 13 spillere fra Alta, Tromsø og Nordreisa. De såkalte RT-ene går da også på rundgang mellom de tre stedene.

- Det er bare en divisjon i Troms og Finnmark. Det er såpass få spillere, men vi ønsker å få på plass en divisjon to også. Nivåforskjellene blir litt store når de beste møter de som er på et dårligere nivå, sier Moilanen.

Sabbatsår

1. divisjon består av åtte serierunder fra januar til november. Selv vant Moilanen 1. divisjon i fjor og er derfor forhindret fra å delta i RT-ene.

- Ja, jeg har egentlig rykket opp til eliten. Derfor nektes jeg å spille i Nord-Norge. Det er litt surt, ettersom jeg ikke har mulighet til å reise sørover for å spille. Så det blir et sabbatsår for meg, sier Moilanen.