Lovise er klar for VM

LILLEHAMMER: Mye tydet på at hun ville bli tatt ut, men onsdag kom altså den endelige beskjeden. Hovedpersonen selv er selvsagt fornøyd med at hun får lønn for all treningen og strevet.

– Nei, det føles veldig bra så klart. Det er gøy å få igjen for all treningen. Dette har jo vært målet mitt hele oppkjøringen til sesongen og sånt, så, sier Heimdal til Folkebladet.

Etter gode løp på starten av sesongen med blant annet sjette- og åttendeplass i Skandinavisk Cup, hadde hun gode forhåpninger om at hun ville bli tatt ut.

– Ja, altså, jeg hadde jo i alle fall håpet på å bli tatt ut. Så ja, det var veldig godt å få det bekreftet, sier en fornøyd Heimdal.

Målsetning

Å komme med til U23-VM var et av de store målene for Heimdal foran denne skisesongen.

Og selv om hun nå er tatt utt, skal hun ikke reise til mesterskapet bare for å delta.

– Ja, det var selvfølgelig et mål å komme med her. Men jeg har jo som mål å gjøre det bra der nede også når man først skal dit. Jeg er liksom ikke helt fornøyd nå. Men det var selvfølgelig godt å klare å komme seg ned dit, sier hun.

Distansene under mesterskapet er klassisk sprint den 31.januar og ti kilometer friteknikk to dager etterpå.

Mesterskapet avsluttes med 15 kilometer skibytte den 4.februar.

Heimdal vet enda ikke hvilke distanser hun skal gå, derfor har hun heller ingen spesifikke ambisjoner å snakke om enda.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gå enda, så det er vanskelig å si.

– Så du har ingen klare målsetninger?

– Nei, jeg har vel ikke det. Jeg har bare først og fremst lyst til å gå gode løp og få en god følelse, så får vi se hva det holder til til slutt, sier Heimdal.

Hun tror imidlertid at alle distansene kan passe henne.

– Jeg føler kanskje at alle tre distansene kan passe meg. Kanskje best på den skiathlon på en god dag, mener Heimdal.

Drar tidlig

Mesterskapet starter som nevnt den 29.januar og foregår i Park City i USA.

Heimdal og resten av løperne har avreise dit allerede den 20.januar. Dette fordi at mesterskapet i Park City foregår i høyden på ca. 1800 meter. De drar dermed ned tidlig for å akklimatisere seg.

– På grunn av høydeproblematikken har vi en viktig oppladning frem mot mesterskapet, men ser dette som en investering, utvikling og erfaring for utøverne, sier rekrutteringslandslagstrener Anders Bystrøm til skiforbundets hjemmeside.

Frem mot avreise skal Heimdal kjøre på med både mengdetrening og hardøkter.

– Nei, det blir jo å trene litt mengde og litt hardøkter. Først må jeg jo finne ut hvilke distanser jeg skal gå der nede da, og ha litt ha hardøkter ut fra det da. Så reiser vi jo ned allerede om ni dager, den 20.januar, forteller 21-åringen.

To fra troms

Heimdal blir ikke den eneste som representerer Troms under mesterskapet. Også Silje Theodorsen fra Kvaløysletta Skilag er tatt ut.

– Ja, det er selvfølgelig veldig gøy og det blir artig å ha med seg Silje nedover, sier Heimdal.

Det er første gang Troms er representert med to løpere samtidig i mesterskapet.