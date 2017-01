Kristoffer Holm skadet i Østersund

Kristoffer Holm (27) kom aldri til start i semifinalen i tradisjonsrike Arctic Cat Cup søndag i scootercross i Østersund.

Nordreisa-kjøreren skadet hånda på lørdagens trening før kvalifiseringen i pro open.

- Jeg er litt usikker på hva som egentlig skjedde. Jeg hoppet for langt, fikk ikke bremset opp før svingen og forsvant over et gjerde. Resultatet ble store smerter i den ene hånda, sier Holm.

Kunne ikke svinge

Han ble nummer fem og ti i kvalik-heatene. Han var 14. mann og klar for semifinalen med god margin.

- Jeg gjorde søndag morgen et forsøk, men klarte ikke å svinge scooteren. Det var ingen vits å prøve seg i semifinalen, forteller Kristoffer Holm.

Han reiser 25. januar tilbake til USA. Der blir det flere stevner før han i slutten av mars kommer hjem til Nordreisa.

Kristoffer Holm får med seg både VM pro open i Älvsbyn og NM i Alta tidlig i april måned.