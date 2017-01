Svensk besøk i Saga

Trond Sandelin ved Nordnorsk skilinje sier at akkurat dette er en tung periode for løperne, det har vært cup, og løperne er i oppkjøringen til NM, og det er ikke uvanlig at flere er nødt til å ta det med ro i denne perioden.

-Denne gangen var det bare fem løpere fra Gällivare, to av løperne derfra er i USA for å være med på junior VM, sier Trond og forteller at hele gymnaset var på samling i Nordreisa september i fjor. Og det er planlagt at skilinja skal til Gällivare i april.

Temperatur

Øystein Ånesen forteller at en av grunnene løperne fra Sverige er på samling i Nordreisa er temperaturen

-De har samling her for å sikre seg temperaturer det er mulig å trene i, siden det kan bli fryktelig kaldt i Gällivare, og sier at det gir inspirasjon og ekstra konkurranse for både løpere og trenere å få nye input under samlingen.

-Det er klart det blir litt ekstra kniving mellom løperne når flere kommer fra Sverige, sier Ånesen .

Fornøyde elver

Elev ved Nordnorsk skilinje, Julie Waltenberg sier det er morsomt å trene sammen med løpere fra andre land.

-Det er gøy å trene med noen som har et annet treningsopplegg enn det vi har, de svenske løperne har et helt annet trykk på de rolige øktene enn det vi har, man vil jo ikke være noe dårligere, så man tar jo litt ekstra i, forteller Julie og sier videre at når de går løp blir det viktigere å slå svenskene enn å gjøre det bra mot de andre norske.

-Der virker som at alle har vært fornøyde med samlingen, avslutter Waltenberg.