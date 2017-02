KM-vinnere i skiskyting kåres i helga i Saga

Denne helga er det kretsmesterskap - KM - i skiskyting i Saga.

Nordreisa IL kårer kretsmester i alle klasser, fra 13 år og opp til senior.

Det starter lørdag med sprint, og søndag er det fellesstart i Saga.

Det er ikke alle klassene det skal kåres kretsmestere i. Klassene “mini” og “miljø”, som nok kan også kan kalles veteran, har ikke kretsmester-titler.

KM er for alle løperne i Troms. Noen løpere utenfor Troms deltar, men disse kan ikke bli kretsmestere.

Oppsving i miljøet

Rennleder Erling S. Martinsen ser fram til å ta imot mange løpere.

– Totalt er 94 deltagere, et antall vi synes er bra. Skiskyttermiljøet i Troms er i oppsving, og nivået i mange av klassene er svært høyt. For å skape litt bedre konkurranse er kretsen slått sammen årsklasser.

Martinsen mener mange av løperne høyt nasjonalt nivå.

– Å bli kretsmester i klassene jenter og gutter 13-14, 15-16 og kvinner/menn 17 -19 henger høyt. Da må man prestere på høyt nasjonalt nivå.

Flere lokale håp

Erling S. Martinsen har fulgt skiskyttermiljøet i Nord-Troms tett gjennom flere år. Han mener det er noen utøver publikum spesielt bør følge godt med:

Perle Nystu i klassen J13-14 fra Nordreisa går fort på ski, skyter ok. Han ble nummer 6 på Kvalfossprinten sist lørdag.

Marie Henriksen Langseth, K17-19, også fra Nordreisa. En god skytter, og med bedre fart i sporet i år. Mange gode prestasjoner i nasjonale renn i tidligere sesonger.

Tobias Karlsen, M17-19, fra Skjervøy. Går fort på ski og skyter ok. Får han til skytingen så vil han nå høyt opp. Flere gode nasjonale plasseringer.

Martin Kaasen M17-19, Nordreisa. Er en god skytter som går ok på ski. Ble nummer 4 i Kvalfossprinten i 2014.

– Tobias har vært mye syk i vinter, så jeg er litt usikker på hans langrennsform. De øvrige tre rapporteres i god fysisk form.

Ressurskrevende

Rennlederen betegner kretsmesterskapet som krevende.

– Totalt er det over 90 løpere hver dag. De fleste tilreisende bor på Nordreisa videregående, i alt noe over 50 personer, inkludert foreldre. Å arrangere et KM i skiskyting er svært ressurskrevende. Vi har i sving over 50 funksjonærer begge dager for å få dette til å gå rundt.