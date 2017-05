Skjervøygutt på landslaget

Det er handball.no som melder at skjervøygutten, som spiller for IFK Kristianstad i Sverige, er med i Norges utvidede landslagstropp til junisamlingen foran Gjensidige cup på Elverum og deretter to kvalikkamper til EM.

Hele 24 spillere er tatt ut til junisamlingen, som blant annet innebærer fem kamper i Gjensidige cup, inkludert oppgjør mot Sverige og Island, i perioden 6. - 17. juni.

Dermed får Stig-Tore Moen Nilsen sjansen til å plusse på de tre landskampene han allerede har.