– Helt dødt både offensivt og defensivt 

5. divisjon: Indre Kåfjord/Manndalen-Skognes 0-3.

- Det var dødt over hele linja. Vi manglet innsats og var for upresise med ballen, sier spissen Trond Johnny Jakobsen.

Skognes hadde best effektivitet i første omgang. Tom-Stian Mortensen satte inn 0-1 etter to minutter.

Daniel Balstad Jentoftsen doblet like før pause.

Ørjan Olsen punkterte matchen med 0-3 på straffe i 54. minutt.