«Løva»: – Føler jeg har nivået inne

Etter en avtale mellom Finnsnes og Tromsø har Andreas Løvland hospitert på TIL-treningene de siste dagene, for å smake litt på nivået. Det skriver Folkebladet .

– Jeg er veldig fornøyd med oppholdet. Det har vært veldig lærerikt, sier Løvland, som er fra Lyngen.

– Ble du overrasket over nivået?

– Nei, det var som forventet. Det er selvfølgelig høyere nivå på treningene her enn i FIL, men jeg var forberedt på det, sier Løvland.

Merkes på kroppen

Lyngsværingen fikk kjenne på kroppen at belastningnen er hardere litt lenger opp i seriesystemet.

– Det var fint å få sett på hvordan hverdagen til TIL-spillerne er. Det merkes på kroppen at treningene er hardere og tempoet er større, men jeg føler ikke at jeg er langt unna.

– Jeg hadde nok tilpasset meg ganske raskt.

FIL-trener, Bjørn Johansen, har vært i kontakt med Løvland og kan fortelle at lyngsværingen har nytt godt av oppholdet.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra TIL i etterkant av oppholdet hans der.

– Andreas Løvland har et stort potensiale, og vi har alle et håp om at han skal ta steget opp. Jeg føler meg sikker på at det kommer til å skje. Forhåpentligvis blir han med å berge plassen for oss først, så får vi se hva som skjer til neste år.

Fokus på FIL

I forrige uke ble det spekulert i Tromsø-mediene om at TIL skulle hente Løvland nå, for å så låne han ut til TUIL. Daglig leder i FIL, Ivar Holand, var da ute og sa at en overgang nå i sommer var uaktuelt. Løvland selv har ikke tenkt så langt fram i tid.

– Jeg tar dag for dag. Jeg føler at jeg er klar for å ta steget, men nå er fokuset mitt på FIL.

– Det skal bli godt å komme i gang med treningen der igjen. Vi må fortsette med det vi holder på med, og ta små steg hele tiden. Vi får bare viktige kamper nå fremover. Det handler om å ha troen på at vi får snudd dette. Jeg er i god form nå og ser fram til resten av sesongen for FIL, forteller Løvland.