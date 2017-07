Klart for avspark på Ekebergsletta

Søndag morgen er det avspark for Norway Cup. Fem lag fra Nord-Troms er klare for sommerens sportslige høydepunkt.

To lag får internasjonal motstand i gruppespillet. Nordreisa 2 møter Orion Sporting fra Egypt og Skjervøy måler krefter med tyske Felde TuS.

Få oversikt her

Her er oversikt over kamper, klokkeslett og baner i gruppespillet ( Vær obs på at tidspunkt for kamper kan bli justert).

Klasse R jenter 15-16 år 11-er

Pulje 7

Søndag kl 14.30 Nordreisa-Bremnes 1 26 EK 11

Mandag kl 14.30 Nordreisa-Storhamar 2 01 RU 11

Tirsdag kl 17.30 Nordreisa-Lyn 1 37 EK 11

Klasse E - gutter 15-16 år 7-er

Pulje 12

Søndag kl 15.15 Nordreisa 1-Håkvik 06 AB 7

Mandag kl 13.15 Nordreisa 1-Larsnes/Gursken 45 EK 7

Tirsdag kl 16.15 Nordreisa 1-Ny-Kronhborg 1 45 EK 7

Pulje 13

Søndag kl 11.00 Skjervøy-Ravn 44 EK 7

Mandag kl 14.15 Skjervøy-Felde TuS 18 EK 7

Tirsdag kl 14.15 Skjervøy-Bergen Nord FK 1 21 EK 7

Pulje 17

Søndag kl 10.00 Nordreisa 2-Sotra 04VA 7

Mandag kl. 14.15 Nordreisa 2-Orion Sporting 17 EK 7

Tirsdag kl 13.15 Nordreisa 2-Bækkelaget 1 17 EK 7

Klasse F - gutter 14 år 7-er

Pulje 15

Søndag kl 11.00 Indre Kåfjord-Herd 07 RU 7

Mandag kl 13.15 Indre Kåfjord-Eid 1 7 B EK 7

Tirsdag kl. 16.15 Indre Kåfjord-Bækkelaget 44 EK 7

Tirsdag kl. 19.15 Indre Kåfjord-Sauland 20 EK 7

Onsdag morgen begynner A- og B-sluttspillet. Samtlige lag får minst en kamp i sluttspillet.