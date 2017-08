Mister konkurranse – krysser fingrene for at han fremdeles er med i cupen

Sport

Det er sjelden noe stopper den Norges sterkeste politimann, Dag Rune Stangeland fra Skjervøy, men fredag ble vinden for sterk.

- Flyet mitt kunne ikke lande på grunn av sterk vind i Alta og det var ikke satt opp flere avganger til Oslo. Dermed kom jeg meg ikke avgårde og rekker dermed ikke konkurransen som starter kl. 12.00 lørdag, sier Stangeland til Framtid i Nord.

Krysser fingrene

Stangeland skulle etter planen ha deltatt i Norway Strongman Cup 2017 på Bryne utenfor Stavanger. Nå må skjervøyværingen stå over konkurransen, men krysser fingrene for at han fremdeles kan delta i Strongman-finalen 16.september på Vinstra. Der får de 12 beste fra cupen delta.

- Ryktene sier nå at jeg har såpass mange poeng i cupen at jeg vil gå videre til finalen selv om jeg ikke deltar lørdag, da jeg ligger på 5.plass akkurat nå. Jeg har ikke regnet på dette selv, men krysser fingrene, sier Stangeland.

Sikter mot finalen

I vår var han tilbake i Strongman-sporten, etter å ha vært ute a gamet i et år. Han har på ingen måte tenkt å gi opp håpet etter fredagens kansellering. Nå legger han seg i hardtrening mot finalen.

- Jeg går i gang med trening mot finalen på Vinstra. Der skal Norges Sterkeste Mann kåres og jeg er klar om jeg berger plassen!

I mai gjorde Stangeland et solid comeback da han vant Norges Strongman Cup 2017 Troms i Nordreisa. Stangeland ble også kåret til Nordreisa Strongman Challange.

Norges sterkeste politimann

Han vant konkurransen «Norges sterkeste politimann» i februar i år, da han blant annet tok 270 kilo i knebøy. I 2016 ble han igjen «Nord-Norges sterkeste mann».