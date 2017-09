Fotballspillerne må vente enda litt til

Sport

Nordreisa IL opplyser på sine nettsider at utskifting av det nye kunstgresset ved Ymber arena er forsinket. Det gamle kunstgresset er fjernet og anlegget står klart for at det nye dekket skal bli lagt. Dato for overtagelse er nå satt til 25. september.

Idrettslaget opplyser at leverandøren er forsinket med avretting av underlaget og levering og montering av det nye kunstgresset.

- Vi håper at brukerne av anlegget smører seg med tålmodighet og vi satser på at det nye kunstgresset er verdt å vente på, skriver prosjektleder i NIL Elin Kaasen.

Idrettslaget skrivet at leverandøren Proturf, er forsinket grunnet et anlegg som lå før NIL i løypa er forsinket. Leverandøren beklager forsinkelsen.

Etter det Framtid i Nord kjenner til skulle kunstgresset vært klar iløpet av uke 37. Prosjektet skal altså være forsinket med litt over én uke. Kostnaden for nytt kunstgress og lydanlegg kommer på 2 900 000 millioner kroner.