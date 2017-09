Christer Johnsgårds bryllup kan avgjøre denne duoens elleville toppscorerduell

Sport

Duoen, som begge bor og jobber i Tromsø, startet sesongen som lagkamerater i Krokelvdalen. I sommer tok Lenning overgang til Lyngen/Karnes.

Det skulle bli starten på en høstjakt uten like der det fryktede radarparet i stedet er blitt konkurrenter. Før lørdagens serierunde sto Tunstad med 30 mål mot Lennings 26 nettkjenninger.

90 minutter senere hadde Tunstad scoret 10 mål mot Burfjord i oppgjøret som endte med 20-0-seier for Kroken-gutta. Lenning på sin side scoret «bare» åtte mål da Lyngen/Karnes slo Senja 2 17–0.

Dermed 40–34 fordel Tunstad i kampen om toppscorertittelen foran de fire siste kampene i høst.

– Jeg tenkte at hvis Mats bare scorer to eller tre mer enn meg i denne kampen så har jeg enda muligheten til å ta han igjen, sier Aleksander Lenning til iTromsø.

Tunstad tror Lenning vinner

For tromsøværingen tror enda sjansen til å kapre toppscorertittelen i aller høyeste grad er til stede.

– På de kampene som gjenstår tror jeg Mats scorer åtte mål hvis jeg er heldig. Da havner han oppe i 48 mål. Jeg må da score 15 mål på de siste fire kampene for å gå forbi han, noe som skal være mulig med den formen både jeg og laget har vært i nylig, sier Lenning til iTromsø.

For det er ikke uten grunn at spissen kan gå så høyt ut. Han har på sine sju kamper for Lyngen/Karnes scoret 24 mål. Og attpåtil gikk han målløs av banen i de første to.

– Målscorerduellen er en ekstra motivasjon. Men jeg hadde glatt byttet 20 av målene mine for en matchvinnermål mot Skarp som vi kjemper om opprykk mot senere i høst, sier Lenning.

I Burfjord var det en overrasket 10-målscorer som fikk nyheten om Lennings målshow i Lyngen.

– Jeg så ikke den komme. Dette var min sjanse til å rykke fra Aleksander. Når det ble slik som nå tror jeg han går forbi meg, sier Tunstad til iTromsø.

Storscoreren fra Brøstadbotn innrømmer at han faktisk kunne scoret enda flere mål lørdag.

– Jeg hadde sjanser alene med keeper og skudd som havnet i stolpen. Hadde jeg hatt maksimal uttelling ville jeg scoret 15–20 mål, sier Tunstad.

Krokelvdal-spissen skal nemlig bare spille tre av de siste fire kampene i høst. Årsaken er en bryllupsinvitasjon til en annen storscorer.

– Den dagen vi møter Lyngen/Karnes (7. oktober, red.anm.) skal jeg i bryllupet til Christer Johnsgård. At jeg ikke spiller den kampen kan fort bli utslagsgivende med tanke på toppscorertittelen da det er fullt mulig å score på Lyngen, mener Tunstad.

Christer Johnsgård (til venstre) i aksjon for TIL i 2016. Foto: Blom, Christian / NTB scanpix

– Kunne spilt for TUIL

Å score åtte mål er både personlig rekord for Lenning, og klubbrekord i en kamp for Lyngen/Karnes. Da er det unektelig spesielt at en tidligere lagkamerat topper dette med 10 mål på samme dag.

– Jeg tror ikke noen andre spisser enn jeg og Mats kunne gjort det samme lokalt. Det skal faktisk noe til å være på rett plass så mange ganger. At vi har scoret så mange mål sier litt om både duellen og litt om motstanderne, sier Lenning.

Så er spørsmålet hvor høyt nivå Tunstad og Lenning kunne spilt på.

– Jeg er ikke redd for å si at vi begge kunne spilt langt høyere opp, for eksempel for TUIL, sier Lenning.

– I hvert fall ett nivå opp. Aleksander får jo trolig muligheten der neste år, men burde nok spilt der allerede i år, sier Tunstad.

Lyngen/Karnes-spissen vil ta muligheten hvis den kommer trass i at han er 28 år.

– Får jeg en sjanse vil jeg ta den. Jeg har ikke gitt det opp enda, sier Lenning med fortid i TIL-systemet der han som best spilte 2.-divisjonsfotball for TIL 2.

Lørdagens kamper gjør at Lyngen/Karnes fortsatt topper tabellen, åtte poeng foran Skarp med to kamper mer spilt. Krokelvdalen på sin side er nummer seks med 25 poeng midt på tabellen.

Gjenstående kamper for Lyngen/Karnes i 2017: TIL 3 (B), Skarp (H), Krokelvdalen (B), Finnsnes 2 (H)

Gjenstående kamper for Krokelvdalen i 2017: Nordkjosbotn (H), Ishavsbyen (B), Lyngen/Karnes (H), Senja 2 (B).