Vi viser nedrykksthrilleren fra Bjerkaker

Sport

Lørdag er det mye spennende fotball på gang – ikke minst lokalt.

Både kampen for å unngå nedrykk i 3. divisjon, og ikke minst opprykksthrilleren i 4. divisjon, utspiller seg på Bjerkaker kunstgress – og Framtid i Nord, gjennom samarbeidspartner iTromsø, sender dramaet minutt for minutt.

Skjervøy jakter fornyet kontrakt

13.00 sparkes Tromsø 2 – Skjervøy i gang, i det som er en ekstremt viktig match for bortelaget. Med seier vil Skjervøy sikre fornyet kontrakt i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6, etter en tidvis strevsom sesong. Skjervøy ligger like over streken – med bare to poeng forsprang til Funnefoss/Vormsund når to serierunder gjenstår.

TIL 2-laget har på sin side allerede rykket ned, etter tapet for Senja sist mandag.

Opprykksthriller

Allerede 15.00 – bare et lite kvarter etter kampslutt i TIL 2 og Skjervøy – er det duket for enda mer dramatikk – i det som har vært en vanvittig sesongavslutning i 4. divisjon.

IF Skarp møter TIL 3, og med seier vil de sortkledde stikke av seriemesterskapet og opprykk.

Skarp-laget har kommet sterkt i høstsesongen, og overtok initiativet i opprykkskampen da L/K tapte mot nettopp TIL 3 (på Alfheim) for to uker siden.

Takler presset

Mange trodde imidlertid at Skarp rotet bort seriegullet da laget tapte «seriefinalen» mot L/K i Lyngen, men det viste seg at avdelingen på langt nær var avgjort. Forrige helg gikk nemlig L/K på overraskende tap borte mot Krokelvdalen – dermed er det Skarp har kommandoen før siste serierunde.

Lørdag får vi svaret om Skarp takler presset – eller om dramaet får nok en ny vri. Kampene kommenteres av iTromsø-journalist Magnus Joki Arild.