Aksel Lund Svindal skal vise fram Lyngsalpene

Sport

I en video som publiseres på Visit Norways nettside, får en se Lund Svindals personlige reise fra Lyngsalpene i nord til fjellområdene på Østlandet. Målet er å lokke flere turister til Norge for å stå på ski.

– Når det gjelder ski, så har faktisk Norge absolutt alt. De mulighetene som finnes for å kjøre på ski i Norge - både i selve anleggene og ikke minst kulturen og de menneskene man treffer – det er det som har gjort meg til den alpinisten jeg er i dag, sier Aksel Lund Svindal til Visit Norway.

Norge som skidestinasjon

I videoen får en se skikjøring i Lyngsalpene, Varingskollen, Kvitfjell, Geilo og Narvik. Destinasjonene ble valgt ut for å vise bredden i det norske skitilbudet.

– Aksel nyter stor respekt innen skimiljøet, og få om noen, har større troverdighet enn ham når han sier at «når det gjelder ski, så har Norge alt». Vi tror denne filmen, med en så kjent skiprofil i spissen, vil få flere til å få øynene opp for alt Norge har å tilby som skidestinasjon, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

– En øyeåpner

Innovasjon Norge håper filmen vil lokke flere turister for å stå på ski. Den gir et innblikk i Lund Svindals første opplevelser i bakken, og hvordan dette gjorde ham til både verdensmester og OL-vinner noen år senere.

– Det var en øyeåpner å reise verden rundt for å komme hjem og innse at Norge har noe at det råeste verden har å by på, sier Lund Svindal.

Stort internasjonalt publikum

Det er nettopp denne entusiasmen som gjorde ham til et naturlig valg da Innovasjon Norge ønsket å vise frem landets skidestinasjoner på en ny måte.

– Vi håper og tror at både skinæringen og reiselivet ellers vil bli stolt av denne fine filmen. Svindal har stor troverdighet og vil treffe et stort publikum internasjonalt. Samtidig håper vi flere nordmenn vil se filmen og kjenne stolthet og glede over hvor flotte skimulighet vi har i Norge og få lyst til å oppdage mer av Norge selv, sier Holm.

Videoen er en del av en internasjonal skikampanje. “Come Follow My Path” er ca to minutter lang, og kan sees her.