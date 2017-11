Isaksen på linja i cupfinalen

Sport

Ole Hobber Nilsen får med seg Geir-Oskar Isaksen som assistentdommer i cupfinalen søndag 3. desember mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08 på Ullevaal.

- Det er en ære å bli oppnevnt til å dømme cupfinalen. Det er trolig det største man kan oppleve som dommer. Det er mange som har bidratt til at jeg nå får denne muligheten, og nå ser vi frem til en fantastisk fotballkamp med flotte rammer, sier Hobber Nilsen til fotball.no.

Glad og stolt

Med seg i teamet har han Geir Oskar Isaksen (Burfjord IL) og Anders Velo (Furuset Fotball IF) som assistentdommere. Isaksen og Velo har vært assistentdommere på øverste nivå siden henholdsvis 2012 og 2010.

- Jeg er utrolig glad og stolt, og vil takke for den store oppgaven det er å få dømme cupfinalen, sier Isaksen.

- Jeg vil si tusen takk for tillitten og jeg gleder meg stort til å få dømme sammen med Ola og Geir Oskar. Ola og jeg har fulgt hverandre i Oslo Fotballkrets siden starten av våre dommerkarrierer, og har blant annet vært på utveksling i Gøteborg sammen. Dette blir fantastisk gøy, sier Velo.

Glimrende sesong

Fjerdedommer er Kai Erik Steen (Gneist IL), som debuterte i Tippeligaen i 2015 og dømte NM G19-finalen samme år.

- Hele dommerteamet har hatt en glimrende sesong med gode prestasjoner og stabilitet i norsk toppfotball, sier dommersjef Terje Hauge.

- Ola Hobber Nilsen har jobbet målrettet og hardt, både nasjonalt og internasjonal med gode prestasjoner over flere sesonger. I 2017-sesongen har Ola tatt steget opp på internasjonalt toppnivå og det er fullt fortjent at han får dømme cupfinalen.

- Han skal ha med seg Geir Oskar Isaksen og Anders Velo, som har etablert seg på toppnivå med en meget god sesong bak seg. Geir Oskar har også vært fast assistentdommer i teamet til Ola, mens Anders har tidligere som dommerkollega fra NFF Oslo dømt mye med Ola. Vi har Kai Erik Steen som 4. dommer, som også har hatt en flott sesong og dette vil være en flott anledning til å hente erfaring fra en cupfinale, sier Terje Hauge til fotball.no

Sambygdingen Carina Olset, som sist var å se på Bakkebyturneringa i Nordreisahallen, var for øvrig raskt ute med å gratulere Isaksen med assistentoppdraget på Facebook. Olset skal for øvrig jobbe for NRK under cupfinalen, så Burfjord blir godt representert på Ullevaal.