Det snør, det snør

Juni måned er årets første sommermåned. Både torsdag og fredag kunne mange se snøen dale ned utendørs. Blant annet på Skjervøy snødde det tett fredag morgen.

Meteorologene ventet at vi skulle få en del regn- og sluddbyger denne helga, men noen steder fikk vi snø. Temperaturene er ventet å ligge på noen plussgrader denne helga. Dette til tross for at det er under én uke til vi skal ha sommer, iallfall ifølge kalenderen.