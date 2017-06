– Ka e det som kommer opp?

Tore "Yes Fish" Olsen drar ut på havfiske. Ellen og Thor Charles har tatt Olsen med ut på havet for å lure storfisken. Se hvordan det gikk i den femte episoden av Yes Fish Olsen.

Framtid i Nord skal de neste ukene publisere fiskeserien produsert for Altaposten. Foto og klipp er gjort av Trond A. Andersen.