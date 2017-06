– Gjelder det å kaste lengst mulig?

I sjette episode av nettserien Yes Fish Olsen drar Tore "Yes Fish" Olsen til Altaelva. Her har han med seg ekspert med, Per Joistein Sundet, som kan fortelle hva som skiller fiske etter laks og sjøørret.

Sundet får flere fisk på kroken, men det er ikke fisk som blir stekt på bålet.

Framtid i Nord skal de neste ukene publisere fiskeserien produsert for Altaposten. Foto og klipp er gjort av Trond A. Andersen.