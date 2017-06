Riddu Riđđu forbereder seg på besøk av Dronningen

Torsdag 13. juli er den offisielle åpningen av Riddu Riđđu-festivalen. Hennes Majestet Dronning Sonja skal stå for åpningen av årets urfolksfestival i Manndalen. Forberedelsene av Dronningbesøket under Riddu Riddu er godt i gang.

Les saken: Dronning Sonja skal åpne Riddu Riđđu

Det kongelige besøket blir nøye planlagt. I videoen over kan du se festivalsjef Karoline Trollvik og festivalprodusent Rita Mienna med fylkesmann Bård Magne Pedersen. Videoen er produsert av Fylkesmannen i Troms .

Dette er første gang festivalen får kongelig besøk.

-Dette er en stor ære for oss! At dronningen velger å besøke oss er en annerkjennelse av arbeidet vårt og festivalen. Dronningens interesse for kunst og kultur er velkjent og vi gleder oss til å vise henne urfolkskunst og kultur av ypperste kvalitet under sommerens festival, uttalte festivalsjef Karoline Trollvik pressemelding fra Riddu Riđđu-festivalen i vinter.

Det er ikke lenge siden Dronning Sonja sist var i regionen. I 2016 var Hennes Majestet Dronning Sonja i Nordreisa i forbindelse med jubileumsfeiringen av Reisa Nasjonalpark: