Se de nye klippene fra Zwarts nye storfilm

FEEDBACK: Filmen tar for seg krigshelten Jan Baalsruds historiske flukt fra nazistene under andre verdenskrig. Året er 1943 og stedet Troms. 12 sabotører om bord på en fiskeskøyte overraskes av tyske soldater. 11 menn blir torturert og drept, mens den siste slipper unna. Skutt i foten, gjennomvåt – og med hundre meters forsprang – flykter Baalsrud ut i den nordnorske vinteren med Gestapo i hælene.

– Det har vært en fysisk krevende innspilling med hard kamp mot naturkreftene, sier hovedrolleinnehaver Thomas Gullestad.

– For hver dag som gikk, ble det mer og mer uforståelig hvordan Jan Baalsrud faktisk overlevde. Han kunne ikke gjort dette uten hjelp fra folket. I tillegg hadde han et beundringsverdig overlevelsesinstinkt. Det er sprøtt å se tilbake på innspillingsbobla vi var i og innse hvor hardt vi har gått til verks for å fortelle denne historien. Verken fingre, tær, mat eller kamerautstyr unnslapp kreftene av 30 minusgrader.

Søskenparet Gudrun og Marius Grønvoll bodde på gården Grønvoll i bygda Furuflaten – en av gårdene som ga Baalsrud husrom. Baalsrud ramlet utsultet inn døra tidlig i april 1943. Han fikk mat, de frosne klærne og skoene måtte skjæres løs, beina masseres med snø. Gestapo var hakk i hæl. Jan ble gjemt unna for tyskerne på høyloftet på gården, før han i hemmelighet ble fraktet videre på kjelke.

– Å være med på å portrettere mennesker som var villige til å sette alt på spill for menneskeverd i kaotiske og uoversiktlige omstendigheter, var en oppgave som fylte meg med ærefrykt. Å få innsikt i hvordan de som hjalp Jan i flukt og overlevelse samarbeidet, og bokstavelig talt drev håpet fremover, inspirerer meg til å forfølge gode verdier i mitt eget liv, sier Marie Blokhus, som spiller Gudrun.

Filmen har premiere 25. desember.

