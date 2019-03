Sjarmtrollan ble seriemestere – nå vurderer de å få UEFA-turnering til Tromsø

ballsport

Det ble en sterk 9–0-seier mot Nord/Sprint søndag, men seriemesterskapet ble langt på vei avgjort mot serietoer Vesterålen lørdag. Da byttet lagene på å ha ledelsen, før Jonas Simonsen sikret 4–4 like før slutt og det ene poenget Sjarmtrollan trengte for å holde Vesterålen to poeng bak, slik at alt var i «Trollans» hender før siste kamp.