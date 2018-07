Spisstalentet Brian (20) trener med TIL: – Spilletid blir avgjørende for hva jeg velger

fotball

Kjeldsberg dukket opp på TILs A-lagstrening onsdag, og skal trene med klubben en tid fremover.

Han forlot TIL og Tromsø i 2015 til fordel for akademispill i tyske Kaiserslautern. I sommer leter han etter ny klubb, og var tidligere i måneden på trening hos TUIL.

– Akkurat nå er det viktigst for meg å være et sted der jeg får en del spilletid. Men hvor det er, det vet jeg ikke. Jeg skriver ikke under før jeg er rimelig sikker på at det blir spilletid, sier Kjeldsberg til iTromsø.

Sportssjefen kjenner til noen av kvalitetene hos spissen fra tidligere.

– Gjør han det veldig bra hos oss, kan det være at vi kan være interessert i en sånn spiller. Men det må vi se an, sier sportssjef Svein-Morten Johansen til iTromsø.

Vurderer også TUIL

Skjervøy, som holder til i 3.-divisjon, forhørte seg også om en mulig overgang tidligere i sommer.

– Trener Eline Torneus på Skjervøy var så realistisk at hun sa til lokalavisa at det kanskje ikke var det lureste å gå dit akkurat nå, forteller spissen.

Derfor står det per i dag mellom TIL og TUIL, selv om Kjeldsberg ikke utelukker at det kan dukke opp andre muligheter.

– Som det står nå er det mellom de to klubbene, men jeg skal vurdere andre alternativer hvis de kommer, sier Kjeldsberg til iTromsø.

TIL-trener Simo Valakari har foreløpig sett for lite av Kjeldsberg for å gi en kvalifisert vurdering.

– Han ser etter en klubb, og vi ønsker å se han litt. Hvor lenge han blir å trene litt med oss vet jeg ikke, men det blir flere treninger, sier Valakari.

Kan få spilletid mot Glimt

I helga skal TIL møte Bodø/Glimt i Lofoten i en treningskamp som et ledd før høstsesongen starter mot Haugesund på Alfheim om halvannen uke. En kamp iTromsø viser i samarbeid med Bodø Nu og Avisa Lofoten søndag klokken 15.00.

– Om vi tar han med dit er en mulighet slik at vi får sett han der nede. Men vi får se på det rent praktiske, sier Valakari.

På selve treningen onsdag var det vanskelig å se for mye av hva Kjeldsbergs kvaliteter.

– Jeg fikk prøve meg som vingback, men det er egentlig som bakromsspiss jeg er best. I tillegg kan jeg spille kant, sier den 20 år gamle angrepsspilleren som opprinnelig er fra Skjervøy.

– Jeg kan se at han er rask, og jeg har hørt at han er blitt bedre med ballen. En type spiss med fart er alltid interessant, men vi må se dette litt an, sier Valakari.