TUIL-børsen: «En terrier som ofret alt for poeng for TUIL»

fotball

Adrian Mikkelsen 3

Slipper ballen under seg da Håvard Storbæk setter inn 0–1 etter to minutter. Sprer ikke trygghet på defensive dødballer og måtte se Enric Vallès skru en corner direkte i mål til 1–2 etter halvtimen. Kan ikke lastes for Pontus Engbloms scoring like før pause. Par fine inngripener ellers.