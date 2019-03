Trond Olsen sier ja til flere TIL-treninger

fotball

I går var det mange TIL-supportere som fikk kaffen i vrangstrupen da det ble kjent at den tidligere Bodø/Glimt-spilleren Trond Olsen var til stede på TIL-trening. Også i dag trente lyngsværingen med «Gutan» - noe som hele tiden var planen.

Men nå er det klart at Olsen trolig også kommer tilbake i neste uke.

– Jeg snakket med ham. Jeg tror han kanskje også vil være her mandag, tirsdag og onsdag. Mandag er det jo restitusjon og tirsdag har vi fri, understreker TIL-trener Simo Valakari til iTromsø.

Han understreker at Olsen – som er kontraktsløs – ikke er på prøvespill i TIL.

– Nei, han er her for å trene og jobbe hardt. Han trenger å komme i fotballform, sier Valakari.

– Han kommer ikke til å signere for TIL?

– Nei, ikke for øyeblikket. Ingenting har endret seg siden i går, svarer TIL-treneren.

Da Trond Olsen kom ut av garderoben etter dagens økt, var han ikke kjent med at han skal trene mer med TIL i neste uke.

– Hvis jeg får lov til å være her og trene mer med dem, så gjerne det, sier han til iTromsø.

– Syra langt oppi halsen

I dag var det en meget intensiv spilleøkt på Alfheim. Olsen bekrefter at det ble veldig tøft.

– I dag var det tungt. Det er lenge siden jeg har spilt så intensiv fotball. Jeg har trent mye på mølla og løping alene. Det er noe helt annet å komme ut og spille fotball. Jeg kjente etter tre kamper med tre mot tre at syra var langt oppi halsen. Det var tungt, men godt å kjenne at man lever og klarer å være med å spille litt, sier Olsen med et smil.

– Men slike ting vet jeg jo vil komme med litt mer fotballtrening. Det viktige for meg er å få vært på banen og få den følelsen tilbake, sier Olsen.

– Ikke noe vondt blod

I går glødet det på sosiale medier da det ble kjent at Trond Olsen trener med TIL. Mange mener TIL aldri må signere Olsen, mens andre drømmer om at blir TIL-spiller og scorer mot Glimt.

– Jeg har fått noen tekstmeldinger og screenshots fra kompiser. Det er klart; jeg skjønner at folk har fordommer og litt «hat» mot meg. Det er veldig forståelig med tanke på historien, der jeg har slengt litt med leppen, sier Olsen.

– Samtidig har jeg fått litt tilbake med årene også. Det er litt elsk-/hat-forhold. jeg ser ikke på det som vondt blod i det hele tatt. Jeg ser på det som en viktig greie når det er derby at man bygger opp stemninga og har litt forventninger, fortsetter han.

Simo Valakari har fått med seg at det er mange sterke meninger om Olsens flørt med TIL.

– Han må være en kvalitetsspiller, fordi mange har så mange meninger om ham. Er du en dårlig spiller, er det lite skriverier og lite snakk om deg. Fotball handler om lidenskap. Selvsagt er det rivalisering mellom TIL og Glimt, sier TIL-treneren.