Nygaard rystet over seg selv: – Vurderte å reise hjem til Tromsø i den første bakken

langrenn

Nygaard endte som nummer seks i 2019s første Ski Classic-renn som gikk i VM-byen Seefeld i Østerrike. Sjetteplass var to minutter og ti sekunder etter vinnende Petter Eliassen, som gjorde comeback i langløpssirkuset etter ett år på sidelinja.

Den Tromsø-bosatte og ambisiøse skiløperen var aldri i nærheten av teten, men klarte i det minste å slå fire andre i spurten om sjetteplassen.

– Jeg er helt utkjørt, og det er lenge siden sist jeg har slitt så mye fra start i et løp. Jeg var stokke stiv i de første bakkene, men kom meg med i en gruppe løpere etter hvert. Sjetteplass var det beste jeg kunne håpe på, og jeg var ikke bedre i dag, forteller Nygaard til iTromsø.

Kuttet ned løpet grunnet snøskredfare

I bakhodet på skistjernen fra Burfjord ligger Marcialonga, som han har hatt som målsetting gjennom hele forsesongen. Det er to uker unna. Planen har hele tiden vært å reise til høyden i Livigno – 1.900 meter over havet i den siste tiden før Marcialonga.

– Jeg vurderte å reise hjem til Tromsø da jeg var inne i den første bakken. Jeg ble sjeldent stiv i beina, forteller Nygaard.

Han vil verken skylde på dårlig stavfeste eller mange bakker i den fire mil lange løypa som ble kuttet ned to mil grunnet snøskredfare.

– Men det er nå slik at jeg er bedre på lengre distanser med lange flater. Det er ikke alle i dette feltet som er 90 kilo, sier Nygaard.

– Jeg skulle gjerne ha sagt at jeg kanskje var litt tung i beina slik at jeg ikke klarte å henge på de beste i dag. Men alle legger nok samme planer som meg inn mot Marcialonga, så det er klart at man gjør seg noen tanker. Uansett har jeg en plan som jeg har fulgt, og skal følge. Et formløft i løpet av to uker er absolutt mulig å få til, det har jeg opplevd før. Kapasiteten er der, slår Nygaard fast.

– Skipensjonist

Treningskamerat og Alta-bosatte Eliassen viste alle ryggen, og vant som han ville i Seefeld.

– Det er litt drøyt at en skipensjonist kan komme inn å vinne på denne måten. Men selv om Petter har vært borte en sesong er han et ekstremt fysisk talent. Jeg har trent mye med Petter i jula, og vet hvor sterk han er. Han har åpenbart tjent mer på å trene med meg enn motsatt, spøker Nygaard.

Nå venter et par dager med hvile før rolig trening inn mot Ski Classics-rennet i Engadin til helga.

– Jeg gikk helt i kjelleren i dag, og trenger derfor hvile. Planen er å ha helt treningsfri et par dager nå, og gjøre det samme etter rennet kommende helg, sier Nygaard til iTromsø.