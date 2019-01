Daniel Forfang orket ikke mer av slankepresset: La på seg 34 kilo da han la opp som hopper

vintersport

39-åringen følger nøye med på lillebror Johann André Forfang, som deltar i Hoppuka og ble nummer tre på kvalifiseringen i Innsbruck.

Likevel er den eldste glad for at han valgte å hoppe av i 2006. Da orket han ikke mer av datidens slankepress.

– Det var godt endelig å kunne spise den maten jeg bare drømte om, forklarer tromsøværingen.

Siden Forfangs tid er det et helt annet regime, der hopperne følges tett, og der riktig ernæring er viktig. Likevel har Det internasjonale skiforbundet (FIS) sett at et flertall av hopperne heller kapper skiene, enn å få på flere gram. Det er en formel mellom skilengde og utøvernes høyde.

Derfor blir det innstramming av reglene igjen til sommeren, noe Forfang synes er fint.

Han glemmer aldri det regimet han var under, der salat, magre middager og et knekkebrød til kvelds var matinntaket.

– Jeg hadde lange løpeturer på to timer hver mandag, onsdag og fredag, uansett hvor i verden jeg var. Jeg husker spesielt en løpetur på et «raststelle» langs autobahn. Da løp jeg i ring på parkeringsplassen.

Forfang målet 184 cm og har funnet sin vekt ut fra den livsstilen han har i dag.

– Jeg skulle gjerne vært litt slankere, ler han.

Samtidig mener han at mange idretter har ulike utfordringer, og sin rett:

– Det er en grunn til at noen er sumobrytere og andre skihoppere.

Fikk muskler på overkroppen

Anders Jacobsen (33) og Johan Remen Evensen (33) opplevde det samme, at kiloene kom på, både fordi de spiste mer, men også fordi de begynte å trene annerledes.

– Jeg la på meg 12 kilo, opplyser Jacobsen, som veide 59–60 kg da han vant Hoppuka i 2007.

Jacobsen måler 173 cm.

Johan Remen Evensen, som ikke vil ut med sin vektøkning, bare at det er mange kilo, sa det rett ut i 2012 at han ikke orket slankepresset lenger.

Da de sluttet som toppidrettsutøvere, begynte de å trene hele kroppen, istedenfor bare lårmusklene.

– Skihoppere er avhengig av å kunne fly, og derfor må man være lett. Dessuten trengs ikke så mye muskler i overkroppen. Da jeg sluttet, la jeg om treningen. Det betød mer styrke på overkroppen, sier Jacobsen.

Kroppen sa stopp

Johan Remen Evensen kuttet ut skihoppingen i 2012. Årsaken var at den 179 cm høye hopperen ikke maktet vektpiningen lenger.

– Kroppen var kjørt og sa stopp. Etter det har jeg lagt på meg mange kilo, sier moldenseren, som ikke vil ut med nøyaktig hvor mange.

Han hadde drevet med turn og derfor hadde en kropp som nødvendigvis ikke var så enkel å omdanne til en skihopperkropp. Men han fikk i alle fall med seg en verdensrekord i Vikersund. I dag er han fornøyd med den livsstilen han har.

Mange hoppere beholder den samme kroppsfasongen selv om de har lagt opp. Det gjelder den tidligere hoppukevinneren Sigurd Pettersen. Han har alltid vært slank.

Gikk ut over dem som var lengst og større

Geir Ole Berdahl var landslagstrener sammen med Mika Kojonkoski fra 2002 til 2011. Han forstår at skihopperne kunne føle et visst slankepress, men sier:

– Vi startet opp i en tid da det ikke var BMI-regel. Da den kom, gikk det mye ut over dem som var lengre og større. Den gangen følte vi at vi ble fratatt talenter. Sigurd Pettersen fikk dessuten mange utfordringer, for han måtte legge på seg.

Berdahl legger til at det ikke er noen tvil om at idretten går i riktig retning. Derfor støtter han opp om tiltakene.

Dette er saken Det internasjonale skiforbundet har sett enn tendens at intensjonen i den nye BMI-regelen foran sesongen, ikke følges. Hopperne må veie seg uten sko og hjelm, men fortsatt ha BMI på 21. Meningen var at de dermed skille øke vekten med 1,5 kg. Flertallet av hopperne valgte å beholde vekten, og hoppe med kortere ski. FIS kommer med nye regler til sommeren. Forslag skal opp på kalenderkongressen i juni.

Viktig å følge med

Jacobsen og Evensen forstår at FIS må ha regler for BMI.

– FIS ønsker å følge med på dette området, og det er en viktig sak. Man vet at lette flyr lenger, og det må være en regulering som gjør at de aktive har sunne kropper. Men alle hopperne er forskjellige, og det er også noen som har valgt å beholde skilengden, sier Jacobsen.

Remen Evensen mener at det er lett å få et galt bilde av hopperne, ikke minst hvis man ser dem i bar overkropp med skidressen brettet ned til livet når det er konkurranser om sommeren.

– Toppidretten er uansett spesiell. Noen får ikke i seg nok mat, andre kan ikke spise så mye de vil. Det er brutalt, men en del av pakken når man velger å holde på med dette.