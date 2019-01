Stjernen ble norgesmester i Granåsen

vintersport

Andreas Stjernen ble norgesmester i hopp stor bakke i Granåsen foran Johann André Forfang. Robert Johansson tok bronse tross fall i første omgang.

Johansson landet som siste hopper i første omgang på 141 meter og så ut til å ha tatt ledelsen, men kort etter nedslaget skar den høyre skien ut, og han falt forover.

Han kom seg på beina og gikk hoderystende ut av bakken med 7.-plass.

– Det var et veldig godt skihopp, men dessverre ble det en dårlig landing. Det ser ut som det gikk fint med ham, og det er det viktigste, sa landslagssjef Alexander Stöckl til NRK.

Johansson understreket at han verken var skadd eller skremt da han hoppet 141 meter også i finaleomgangen. Dermed hadde han konkurransens to lengste svev.

– Jeg synes jeg hoppet stabilt bra, og det er veldig gledelig. Jeg hadde et skikkelig mageplask i første omgang og gjorde det for vanskelig for meg. Andreas fortjener kongepokalen, sa Johansson til NRK etter rennet.

Artig med pokal

Stjernen hoppet 138,5 meter i første omgang og tok ledelsen 5,9 poeng foran Forfang (135,5 meter) og 8,2 foran Halvor Egner Granerud (134,5 meter). Han forsvarte ledelsen med 133,5 meter som siste hopper i finaleomgangen og seiret 5,0 poeng foran Forfang.

– Kongepokal er stort, så det er kjempeartig å få med en sånn hjem, sa Stjernen.

Forfang hoppet 134 meter i finaleomgangen, slo Johansson med halvannet poeng og tok sølv i storbakke-NM for fjerde år på rad.

– Jeg er iallfall stabil, en evig nummer to. Jeg tullet med de andre før rennet at de måtte bidra til at jeg beholdt «streaken» min, sa Forfang til NRK.

Granerud måtte nøye seg med fjerdeplass.

Opp til Tande

– Et veldig spennende mesterskap. Stjernen tok en fortjent seier, og det var greit at de to som kjenner bakken best havnet øverst, sa landslagssjef Stöckl til NRK.

Han sa at seks av de sju som hoppet verdenscup sist helg skal til Zakopane kommende helg.

– Robin Pedersen skal til kontinentalcup i Japan og blir der til det er verdenscup der. Da er det en plass igjen på verdenscuplaget, og jeg skal ta en prat med Daniel (Tande). Det blir opp til ham om han skal være med eller fortsatt trene hjemme, sa landslagssjefen.

