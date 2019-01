Kjempenedtur for Forfang - kom seg ikke gjennom kvalifiseringen

vintersport

Forfang landet på kun 99 meter under svært tunge forhold og hadde til slutt kun to hoppere bak seg på resultatlista. På sletta så Tromsø-hopperen nærmest sjokkert ut.

I første treningsomgang var han til sammenlikning tredje lengst med 124,5 meter.

Fem norske hoppere er dermed kvalifisert for Sapporo-rennet. Halvor Egner Granerud, Robin Pedersen, Anders Fannemel, Marius Lindvik og Robert Johansson.

Best av dem i kvalifiseringen var Granerud. Han ble nummer 18 etter et hopp på 118 meter.

Pedersen endte sju plasser lenger ned på lista med sine 121 meter, mens Fannemel var 37. mann med 115 meter.

Robert Johansson har vært i kjempeform den siste tiden, men måtte nøye seg med 42.-plass fredag. Søre Ål-hopperen landet på 111 meter.

Marius Lindvik endte på plassen foran Johansson.

Best av alle var østerrikske Stefan Kraft med et hopp på 125,5 meter.

Det har kommet mye snø i Sapporo de siste dagene. Det gjorde forholdene vanskelige i fredagens kvalifisering. Mye løs snø i unnarennet bidro til at landingen ble utfordrende for flere hoppere.

Verst gikk det utover østerrikske Jan Hörl, som fikk et svært ublidt møte med den japanske snøen etter at den ene skien skar ut i landingen. Hörl hoppet samtidig 135 meter og kvalifiserte seg for konkurransen tross fallet.

