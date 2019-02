Miriam har gjennomgått 50 operasjoner. Nå skal hun gå 45 kilometer på ski.

Hun ble født med vannhode og ryggmargsbrokk, og moren ble fortalt at hun ikke ville overleve. Hvis hun gjorde det, ville moren aldri få kontakt med henne.

Det stemte slett ikke.

Miriam er student i Kristiansand, sosial og alltid på jakt etter nye utfordringer. De tre siste ukene har hun trent på Beitostølen for å kunne være med i et løp på over fire mil. Hun skal pigge seg gjennom Halvvasan i Sverige.

Ibsen er ivrig i langrennspigging, og har erfaring fra både NM og norgescup for funksjonshemmede.

De tre siste ukene har hun trent på Beitostølen med det for øye å starte i Sverige. Der er det mange aktiviteter, og uken slutter med Vasaloppet 3. mars.

– Jeg er sta, forteller 30-åringen fra Risør.

Prøvde den ultimate utfordringen

Hun sikter til at hun meldte seg på Vasaloppet i 2014, men at det ble for krevende.

Distansen på over ni mil var én ting. Den skremte henne ikke. Hun hadde imidlertid hørt at det var mest flatt etter den første bakken.

– Jeg var forberedt på den første bakken, men ikke at det skulle komme så mange flere på to-tre km der det gikk rett opp og rett ned igjen. Det endte med at jeg brøt på 3,5 mil. Da hadde jeg falt ut av kjelken og slått armen.

Ville prøve igjen

Allerede på vei hjemover i bilen tok hun frem kartet og så på løypa. Da la hun fort merke til at siste halvdel av løpet er mye flatere. Og dermed meldte hun seg på den halve distansen.

Halvvasan Dato: 26. februar Distanse: 45 km Maks deltagere: 8000 Antall ganger arrangert: 23 Stil: Klasssik Start(mål: Oxberg/Mora

Mamma Helle forteller om en datter som tar utfordringer på strak arm. Det betyr å bli heist til topps på en fullrigger på åpent hav, bygge sin egen kajakk eller gå til toppen av Galdhøpiggen. Da brukte hun tolv timer opp.

Vanligvis sitter hun i rullestol, men kan gå korte avstander med krykker. Hele livet har hun vært interessert i idrett og allerede som femåring fikk hun de første skiene.

– Det ble mange knall og fall, men hun reiste seg alltid opp igjen, forteller moren.

Miriam Ibsen er blitt lysten til å finne ut om det er flere idretter som vil egne seg for henne. Hun vet at flere og flere særforbund har tilbud til funksjonshemmede, men som hun sier:

– Det er for lite kjent.

Miriam Ibsen tenker uansett at det meste er mulig her i verden. Det gjelder bare å gi det en sjanse.