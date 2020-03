Norge knuste konkurrentene i Kollen

vintersport

HOLMENKOLLEN: Norge vant med hele 36,5 poeng ned til annenplass Tyskland på lagkonkurransen i Raw Air lørdag.

Slovenia endte som nummer tre, 43,2 poeng bak Norge.

– Hele gjengen hopper bra på ski i dag. Det var veldig jevnt i starten. For min egen del var det veldig godt å få en ordentlig bra første omgang og følge opp i andre omgang. Når resten av guttene gjør det de gjør i andre omgang, er vi ganske uslåelige, sa Daniel André Tande til Aftenposten etter seieren.

– Vi utnytter hverandres prestasjoner

De norske hopperne har i mange år blitt flinke til å bygge videre på hverandres gode hopp. Robert Johansson kan fortelle om et norsk lag som er i bra slag med mye selvtillit.

– Det er noe med oss og hvordan de vi utnytter hverandres prestasjoner. Det gjelder i individuelle konkurranser også, men spesielt i lagkonkurranser. Da kommer du skikkelig frem. Det er en styrke jeg håper vi tar vare på for alltid, sa Johansson.

Tande har også kjent på det samme. Hvorfor det er slik, har han derimot ikke noe godt svar på.

– Det er noe vi alle kjenner på. Jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor, men det er noe som har vært med på å fyre opp laget i mange år. Akkurat det å prestere i lagkonkurranser, for det er ekstra deilig å prestere da, sa Tande.

Forfang og Tande med kjempehopp

Den andre omgangen åpnet med et kjempehopp av Johann André Forfang. 24-åringen hoppet imponerende 131,5 meter og økte ledelsen ned til annenplass Tyskland.

– Du verden, han leverer klassehopp om dagen. Og når det da er gode forhold får han betalt, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

– Jeg bare storkoste meg egentlig. De eneste som kunne gjort det bedre, var publikum, spøkte Forfang overfor NRK.

Robert Johansson ville ikke være noe dårligere. Johansson, som leverte Norges svakeste hopp på 121,5 meter i den første omgangen, endte på 130 meter i finaleomgangen.

Tande fulgte opp med å hoppe hele 133 meter under gode forhold. Tande fikk en svært stor høyde ut fra hoppkanten, men slet litt med nedslaget.

– Det er veldig bra lagmoral for øyeblikket. Dette er bakken vi har hoppet mest i, så vi skal være best. Det er presedensen vi ønsker å sette. Her i Kollen skal vi vinne lagkonkurranser, og da er det deilig å gjøre det også, sa Tande.

For det svake nedslaget gjorde ingenting. Etter den sterke andre omgangen hadde nemlig Norge en solid ledelse med 25,4 poeng ned til Tyskland.

Marius Lindvik sikret seieren for Norge med et siste hopp på 132 meter.

Småsyk Lindvik

Norge hadde et svært godt utgangspunkt etter første omgang, etter at de ledet med 8,3 poeng over annenplass Tyskland etter den første omgangen.

Daniel-André Tande hoppet som tredjemann for Norge, og leverte det lengste hoppet i den første omgangen. Tande endte på 131,5 meter.

Marius Lindvik hoppet sist for Norge, og fikk til et hopp på 126 meter. Lindvik sto over prøveomgangen, og fortalte etter rennet at han ikke har vært helt i slag. Derfor tok han en ekstra time på hotellrommet for å være klar når det gjaldt.

Det var derimot aldri noe alternativ å stå over.

– Da skal du være dødssyk på sykehuset, sa han til pressen etter seieren.

Etter dagens lagkonkurranse er Lindvik den beste plasserte nordmannen i sammendraget av Raw Air. Han ligger på annenplass, 0,9 poeng bak tyske Constantin Schmid.

– Det blir spennende. Jeg er i angrepsposisjon. 0,9 poeng er ingenting. Det er et hopp, så er det tatt igjen.