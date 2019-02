Stortalent imponerte, men pallplassen glapp for Norge

vintersport

18 år gamle Thomas Aasen Markeng leverte to gode hopp i verdenscupdebuten i Willingen. Norge var 0,8 poeng unna tredjeplass i generalprøven før VM.

Slovenia knep den siste pallplassen foran Norge, som uansett viste god form før VM. Polen vant soleklart foran Tyskland.

Det ble en opptur for Norge, som har slitt stort i lagkonkurranser denne sesongen. Den som kan glise bredest er trolig Thomas Aasen Markeng.

18-åringen, som denne vinteren ble juniorverdensmester, klinte til med 131 og 135,5 meter og leverte dermed best av de norske i det som endte med fjerdeplass. Dermed la han inn en meget god søknad før VM i Seefeld, som starter neste uke.

– Jeg tror jaggu han har hoppet seg inn i VM-laget. En imponerende forestilling, var dommen fra NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

18-åringen selv vil ikke snakke om mulighetene for plass i troppen.

– Nei, det tenker jeg ingenting på. Jeg må bare ta dag for dag og så må vi se hvordan det går, sa han til NRK.

Han var meget fornøyd med debuten.

– Jeg er overrasket selv. Jeg synes jeg får ut gode hopp.

Frustrert Forfang

Norge lå på sjetteplass etter den første omgangen, over 30 poeng bak pallen, nesten 100 bak ledende Polen. En stor årsak var et mislykket hopp av Johann André Forfang.

Han bommet fullstendig og klarte ikke å fly lenger enn 105,5 meter. Det var omgangens nest korteste hopp, og dermed tapte Norge stort til konkurrentene.

– Det er ufattelig kjedelig å ødelegge en god dag for resten av guttene. Jeg fatter ikke hva som skjer, så det er veldig frustrerende, sa han til NRK om det mislykkede hoppet.

Opptur etter sterk opphenting

Norge har slitt tungt i lagkonkurranser denne sesongen. Det toppet seg i Lahti forrige helg, da de ikke engang klarte å kvalifisere seg til annen omgang. Fredagens fjerdeplass ble derfor en opptur for de norske hopperne, selv om pallplassen glapp på surt vis.

Norge lå langt bak etter den første omgangen, men en imponerende opphenting sørget for at de var på tredjeplass før siste runde. Robert Johansson så ut til å ha gjort jobben, men et svakt nedslag sørget for at Norge endte 0,8 poeng bak Slovenia.

Polen vant konkurransen soleklart, mens Tyskland tok annenplass.

