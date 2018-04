Medietilsynet: NRK truer ikke andre medier

forside

Tilsynet har analysert NRKs digitale virksomhet, særlig med tanke på om NRKs tilbud om gratis nyheter på nett presser ut andre medier og påvirker mediemangfoldet negativt.

– Vår hovedkonklusjon er at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt, sa direktør Mari Velsand da hun tirsdag presenterte Medietilsynets rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet for kulturminister Trine Skei Grande (V).

Ikke overrasket

NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen er ikke uventet svært godt fornøyd med rapporten.

– Det jeg er spesielt glad for, er at rapporten slår fast at vi når fram med innhold til publikum som ikke har betalingsvilje, at vi bidrar til at flere i Norge holder seg oppdatert og deltar i samfunnsdebatten, sier han til NTB.

Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at folk i stor grad bruker NRK i tillegg til andre medier, og at det er større likheter mellom kommersielle «populærmedier» enn mellom NRK og disse mediene.

– Vi ser at de kommersielle aktørene fortsatt er i en krevende fase. Men det er ingenting i vår analyse som viser at dette er på grunn av konkurranse fra NRK. Vi ser ingen sammenheng mellom bruk av NRKs nettilbud og betalingsvilje, sier Velsand.

– NRK fyller også et hull i markedet når det gjelder regionale og lokale nyheter. Å svekke NRK vil derfor føre til et svekket mediemangfold, understreker hun.

NRK må imidlertid finne seg i en mild kritikk for å lenke for dårlig til andre nyhetskilder.

– Det er uproblematisk. Det fikser vi, sier NRK-sjefen.

– Verre enn forventet

Schibsted-direktør Einar Hålien er derimot rystende uenig i Medietilsynets konklusjoner.

– Maken til ensidig framstilling er det lenge siden jeg har sett, sier han til NTB.

Schibsted kontrollerer store mediehus som VG, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad.

– Vi som jobber i avisene fra dag til dag, opplever konkurransen. Vi opplever hvordan vi sliter med å holde lesertallene oppe, mens NRK øser på med mer og mer innhold på alle digitale flater, sier han.

NRKs satsing på sosiale medier bidrar også til å styrke avisenes argeste annonsekonkurrenter, som Facebook og Google, sier Hålien.

Verre framover for mediehusene

Ifølge Medietilsynet vil avisene oppleve et kutt i annonse- og brukerinntektene på opptil 1,6 milliarder kroner de neste årene, dersom situasjonen fortsetter som i dag.

– Men løsningen er ikke å innskrenke NRKs digitale virksomhet. Det vil heller påvirke mediemangfoldet på en negativ måte, mener Velsand.

Men det kommersielle mediemarkedet står i en vanskelig transformasjonsfase – og da særlig lokale og regionale aviser, påpeker hun.

– Den samfunnsviktige journalistikken er dermed under press. Vår vurdering er at det haster med å få på plass tiltak rettet inn mot disse aktørene, men at løsningen ikke er å svekke NRK, sier Velsand i meldingen.

Medietilsynet har tidligere foreslått tiltak som fritak for arbeidsgiveravgift i en periode for å lette på trykket for avisene i en overgangsperiode.

Ingen løfter

Kulturminister Grande vile imidlertid ikke love mer mediestøtte da hun mottok rapporten, som skal danne grunnlaget for regjeringens styringssignaler for NRK for de neste fire årene, som vil komme til høsten.

Samtidig mener hun at det er en stor utfordring for demokratiet om medier må stenge dørene.

– Som nasjon og fellesskap på vi sikre oss mot dette. En offensiv mediepolitikk er ekstremt viktig for demokratiet. Her trengs både stabilitet og forutsigbarhet, sa Grande med et tydelig nikk til Arbeiderpartiets nye motstand mot forlik i Stortinget.

